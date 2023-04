Lasciano al cane un posto davvero speciale in cui compiere il suo viaggio: mentre dorme la scelta della sua culla d’élite si rivela d’infinita dolcezza.

Quando il filmato di un cagnolino teneramente assopito ha iniziato a propagarsi in rete, attraverso i social network di riferimento, migliaia di utenti sono rimasti impressionati dalla possibilità data al pelosetto di diventare, grazie a pochi e semplici step, non solo un viaggiatore a quattro zampe ma anche d’élite. Comodo al punto tale da risultare irreale agli occhi di chi lo ha osservato a bordo, il cane di piccola taglia – con tanto di copertina e cuscino in cui poter poggiare la sua testolina – è stato filmato da uno dei passeggeri. Il quale, con stupore, si è accorto del pelosetto mentre soggiornava felicemente, a occhi chiusi, all’interno della “business class” di un aereo di linea.

Cane dorme in un posto speciale: scioglie il cuore di chi lo vede – VIDEO

Può dunque un animale da compagnia viaggiare in prima classe? La risposta sembrerebbe essere affermativa. Il video inizialmente pubblicato da @goodtimesjackson, su Youtube, e poi su molte altre piattaforme di condivisione, come Facebook e TikTok, ha avuto – in breve tempo – un successo esponenziale.

È importante ricordare come ogni compagnia aerea ha i suoi regolamenti a cui bisognerà tener fede se si desidera intraprendere qualsivoglia tratta in compagnia del nostro animale da compagnia. Oltre alle condizioni e costi di un volo con il nostro fido è altrettanto di fontamentale importanza ricordare che non tutte le compagnie aeree prevedono tale possibilità.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

Come mostrano le immagini e le didascalie che hanno documentato quale fosse la realtà “da sogno” all’interno della cabina d’aereo, dove il cagnolino mostra di riposare beatamente su uno dei comodi letti della prima classe, il vero desiderio di molti utenti sarebbe ora diventato quello di poter partecipare a un volo in cui ciascuno dei passeggeri sceglie di portare con sé il proprio fido, dando vita a un vero e proprio “party volante“.

Se rientrate nella categoria di persone che desiderano viaggiare assieme al proprio animale da compagnia, o già attualmente dimostrano di aver sperimentato tale abitudine – sia essa dovuta a necessità personali o lavorative – ha ora la possibilità di dare uno sguardo ad una lista di alcuni consigli basilari per il volo col proprio fido su quali sono gli errori da non commettere a bordo.

Secondo le supposizioni di alcuni passeggeri – e dal momento che pare questa non sembrerebbe essere la prima volta in assoluto che un episodio di tal genere si svolge a bordo di un veivolo di linea – pare che possa essersi trattato di un aereo della compagnia sudamericana “LATAM Airlines“.

Tra i numerosi commenti rilasciati al filmato, stavolta in particolare su Youtube, tra i più quotati finora, vi è – infine – quello di un utente desideroso di rispondere al contenuto con un verbale plauso: “complimenti alla signora che ha permesso questo viaggio di lusso al suo cucciolo peloso“.