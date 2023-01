Cane dispettoso chiude gatto nella doccia, finge di non saperne nulla video

L’esilarante video del cane dispettoso, che, dopo aver chiuso il gatto nella cabina doccia, finge di non sapere dove si trovi il felino.

Gli animali domestici, come tutti gli esseri viventi, hanno i loro sentimenti: provano antipatia o simpatia per gli altri e sono in grado di mostrarlo in diversi modi. Un bellissimo Golden retriever di nome Buddy, ad esempio, ha mostrato la sua antipatia per il gatto di casa Angus in un modo alquanto insolito. Il suo dispettoso comportamento è stato filmato dal telefonino della sua umana e, caricato sui social, ha fatto il giro del mondo ricevendo in poche ore oltre 2 milioni di visualizzazioni.

Lo chiude nella doccia ma finge di non sapere dove si trovi: il video del cane dispettoso

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

Il filmato, postato sull’account personale TikTok dell’umana di Angus e Buddy (@tbone319), è stato corredato dal sottofondo musicale del brano di Celine Dion My Heart will go on e accompagnato da una didascalia della donna, in cui si legge: «Buddy si comporta come se non sapesse di aver chiuso Angus sotto la doccia ma sa esattamente cosa sta facendo».

Ti potrebbe interessare anche >>> Richieste di amicizia inevase: l’imperturbabilità del cane davanti al cervo (VIDEO)

Le scene del breve video mostrano Buddy sdraiato davanti alla cabina doccia mentre alza lo sguardo osservando la padrona con occhi dolci e innocenti per poi riabbassarlo velocemente quando la donna gli domanda dove si trovi Angus, il gatto di casa. Come si legge in un’altra didascalia a corredo del video, sembra quasi che Buddy stia rispondendo «Quale gatto? Perché abbiamo per caso un gatto?».

@tbone319 Replying to @_tazzz8 what cat? We have a cat? #freeangus #cat #dog #catsanddogs #goldenretriever #goldenretrieverlife #trapped #pet #petlover #funnyanimals ♬ som original – RenanFalanqui🦋

Ti potrebbe interessare anche >>> Il Bassotto Nescau rompe una decorazione natalizia e nasconde le prove dal vicino (VIDEO)

Alle spalle del cane, chiuso all’interno della cabina doccia, si può vedere il gattino Angus che miagola disperatamente cercando un modo per uscire. Il video del cane che si rifiuta di far uscire il micio di casa ha conquistato i cuori di tutti gli utenti del web e continua a ricevere migliaia di visualizzazioni. Il simpatico cagnolone, in fondo, ha solo fatto un dispetto innocente al gatto. O forse, a giudicare dai suoi occhioni innocenti e buoni, Buddy non sa proprio dove possa trovarsi Angus e la situazione che si è creata è stata un equivoco. (di Elisabetta Guglielmi)