Cane disperso da giorni, ricompare improvvisamente in modo strano video

In Messico un cane, disperso da due giorni, è tornato a casa improvvisamente in un modo alquanto insolito: il video della cucciola di nome Vaca e il suo arrivo in taxi.

Sui social network ogni giorni vengono condivisi centinaia di filmati, molti dei quali hanno per protagonisti gli animali domestici. Cani e gatti vengono ritratti mentre si comportano in modo insolito, divertente o dolcissimo, appassionando e sorprendendo milioni di utenti del web. Così è accaduto per un video condiviso su TikTok che ha lasciato tutti stupiti per la particolarità di quanto accaduto. Nel filmato è possibile infatti vedere il ritorno a casa di una cagnolina dispersa da due giorni, che si è presentata davanti alla sua umana arrivando in un taxi.

Il cane disperso è tornato a casa in taxi: il video della cucciola Vaca mentre incontra la sua umana

Sull’account personale di TikTok di una ragazza messicana, Erika Arce (@erika_ arce_ m) è stato condiviso un video in cui viene mostrato il momento in cui la sua cagnolina, di nome Vaquita (soprannominata Vaca), ritorna a casa dopo due giorni e viene accolta dalla madre della giovane.

La donna sta aspettando nel cortile davanti all’abitazione e non appena arriva un taxi, apre lo sportello e fa scendere la cagnetta. Vaca scodinzola felice e corre verso la porta di casa, poi torna indietro dalla sua umana.

Gli utenti del web sono rimasti sorpresi dal fatto che la cagnolina, scomparsa da due giorni, abbia fatto ritorno a casa in taxi da sola, accompagnata solo dal tassista.

È la stessa Erika Arce a chiarire alle quindici milioni di persone che hanno visualizzato il filmato cosa realmente fosse accaduto, condividendo un altro video su TikTok.

Vaca è una cucciola dal manto bianco e nero trovata randagia in strada e adottata dalla famiglia di Erika. Pochi giorni fa la cagnolina si è allontanata da casa e non è riuscita a tornare indietro.

Spesso i cani si allontanano da casa, finendo per smarrirsi, come è accaduto a un quattro zampe che a Napoli qualche settimana fa ha deciso di andare a spasso da solo, salendo addirittura su un autobus e raggiungendo un altro quartiere.

@erika_arce_m Respuesta a @adrianagonzale186 La historia mejor contada por un medio Mexicano. Vaca ahora es internacional, de Perú para el mundo. #Lavaca #vacalarescatada #lastravesurasdevaca #vacaindependiente #vacaviral #petlover ♬ sonido original – Erika Arce

Quarant’otto ore dopo, Vaquita è riuscita però a ritrovare la strada per raggiungere il posto di lavoro del suo umano, il padre di Erika. L’uomo non appena ha visto la cucciola, le è corso incontro emozionato. Non potendo riportarla a casa perché doveva lavorare, ha pensato di chiamare un taxi, di far salire la cagnetta e di dare al tassista l’indirizzo dell’abitazione.

Vaca è così arrivata in macchina dalla sua umana ed è scesa tutta contenta di essere riuscita a tornare a casa.

Quando un animale domestico si smarrisce spesso sono gli umani a escogitare piani particolari per ritrovarli, come è accaduto poche settimane fa a una famiglia messicana. Un video condiviso su TikTok mostra infatti un uomo alla guida di un furgoncino bianco che procede a velocità ridotta e si ferma di tanto in tanto per chiamare con un megafono il cane smarrito. L’uomo interrompe le frasi rivolte al cane per lanciare un appello a tutto il quartiere comunicando che il suo cagnolino, un meticcio nero con le zampe bianche, si è smarrito da un paio di giorni e chiunque abbia qualche informazione potrà rivolgersi alla sua famiglia.

Nel caso di Vaca è stata la cagnolina a stupire i suoi umani, che adesso saranno finalmente felici di riaverla con loro. (di Elisabetta Guglielmi)

