Cane disobbedisce alle regole di casa per salvare la vita alla sua mamma umana

Il suo cane Bailey si trasforma in eroe quando sta per accadere il peggio. Mentre la sua padroncina mostra chiaramente di essere in un momento di cruciale difficoltà, che potrebbe costarle la vita, il pelosetto capisce fortunatamente subito cosa sta per accadere e, grazie al suo incredibile intuito, si trasforma in miracoloso aiutante per sventare abilmente ogni pericolo.

Il cane Bailey disobbedisce alle regole di casa per salvare la vita alla sua mamma umana

“La lotta quotidiana è spesso una lotta silenziosa” ha scritto la padroncina di Bailey sul suo profilo. In didascalia al filmato le sue considerazioni sulla sua malattia lasciano agli utenti scoprire quanto il suo amico a quattro zampe sia fondamentale – ogni giorno – per la sua sopravvivenza.

“La mia condizione peggiora“, aggiunge la ragazza “mentre cerco di mantenere in ordine la mia vita“. Ed è in questo che Bailey offrirebbe il suo pratico e prezioso aiuto in casa nei momenti più difficili. Il quattro zampe le porta il suo telefono, per chiamare aiuto. L’acqua per idratarsi e per prendere le medicine che – nonostante siano su uno scaffale per lui “troppo lontano” da raggiungere – farà di tutto per agguantarle e porgerle in fretta alla sua destinataria.

Il toccante episodio riportato nel filmato, infatti: in cui la mamma umana di Bailey si accascia dopo aver lavato i piatti nella sua cucina, sarebbe risultato particolarmente calzante per descrivere uno dei momenti in cui Bailey si sarebbe dimostrato di insostituibile aiuto fornendole tutto ciò di cui aveva bisogno in quell’esatto momento di crisi.

@serviceaussiebailey The daily struggle with POTS is often a silent fight. People do not understand how debilitating it is on a daily basis. My condition worsens as I try to just keep my life in order. It’s so unbelievably heartbreaking to realize your body can’t even handle doing dishes anymore. #pots #potssyndrome #potsawareness #spoonless #disability #POTS #fyp #foryou #servicedog #GetCrackin ♬ original sound – iconic films

La donna ha parlato della sua condizione “straziate” per sensibilizzare gli utenti. Un fardello che non permetterebbe più al suo corpo di reagire come dovrebbe, in modo tal da far avvertire – improvvisamente – una banale abitudine domestica come se fosse uno sforzo per lei ormai del tutto insostenibile.