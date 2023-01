Come si chiama il cane di Coco? Il suo nome è Dante. Scopriamo qualcosa in più su questo quattro zampe dei cartoni animati. Coco è un film d’animazione del 2017 diretto da Lee Unkrich e prodotto dai Pixar Animation Studios in co-produzione con Walt Disney Pictures. Il film racconta la storia di un ragazzino di […]

L’articolo Cane di Coco: nome, razza, caratteristiche e curiosità è stato pubblicato nella sua versinoe originale su amoreaquattrozampe.it.

Fonte