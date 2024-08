Cane deve fare il bagno ma ha molta paura: lascia tutti incantati

Il cane è preoccupato per la sua sorellina: lei deve fare il bagno ma ha molta paura, lui interviene e la consola in un modo dolcissimo.

La scena dolcissima di un fido molto preoccupato per l’intimorita reazione della sua sorellina potrebbe conquistare il cuore di migliaia di utenti nelle prossime ore. Il filmato della tenera coppia di quattro zampe, che rivela agli utenti un momento di ideale domestica routine, è apparso su TikTok soltanto una settimana fa. Nel frattempo, però, in attesa del successo: pare che questa clip si stia dimostrando in grado di mettere di buon umore i suoi spettatori.

Gattina deve fare il bagno ma ha molta paura: il cane la consola in modo incantevole

La clip ha inizio in medias res. Quando una gattina tricolore, prima protagonista della scena, si trova in difficoltà di fronte a una pratica di conseguita igiene personale. È il momento di fare il bagnetto ma lei ha molta paura.

Il fido protagonista della clip di @rylotheebully – invece – è un American bully, una delle 15 razze di cani più diffuse in America. L’America bully ha il pelo marrone e molta apprensione nei confronti della gattina tricolore.

Il motivo di tanta apprensione? Come si scopre visualizzando i contenuti dedicati all’American bully la gatta spaventata dal momento del bagnetto è la sua sorellina. I due trascorrono assieme intere giornate e si sostengono l’un l’altro. Ma in questo caso particolare la tenerezza tra loro avrebbe raggiunti il suo apice.

La sorellina ha paura di fare il bagnetto: l’American bully la incoraggia a suon di baci

L’American bully sembra capire sin da subito il disagio della sua sorellina e pertanto fa di tutto per per aiutarla a sentirsi più a suo agio con il momento dedicato al bagnetto. Il premuroso cagnolone riempie di rassicurazioni, baci e coccole la gattina, incoraggiandola a lasciare indietro il suo timore.

L’episodio è stato immortalato qualche istante prima di recarsi nella sala da bagno, in diretta dal divano dell’abitazione di famiglia. A ritmare la clip è – innanzitutto – la coda dell’American bully che sembra essere entusiasta della sua presa di posizione.

@rylotheebully I love my sister🥹❤️#americanbully #petsoftiktok #fyp #bestfriends ♬ Just the Two of Us – Grover Washington, Jr.

La dolcissima clip condivisa su TikTok ha in sottofondo la canzone “Just the Two of Us” nella versione interpretata da Grover Washington Jr.