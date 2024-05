Cane dal sorriso smagliante lascia senza fiato, ma è un ladruncolo

Spopola su TikTok il video di un cane dal sorriso smagliante: il quattro zampe è andato a trovare la nonna, ma quello che ha combinato ha sorpreso tutti.

«Ho sentito alla porta della stanza arrivare il mio cane, appena tornato da un giro di perlustrazione per la casa di mia nonna. Quando mi sono girata verso di lui, sono rimasta stupita dal sorriso di Mailo. Sono rimasta così sorpresa nel vederlo che non appena ho compreso cosa avesse combinato sono scoppiata a ridere». Così ha raccontato Lola, una ragazza che vive insieme al suo cagnolino meticcio di nome Mailo. Il quattro zampe, dal manto color nero, era stato portato a casa della nonna della giovane. Dopo aver gironzolato per l’abitazione, il cucciolo è tornato con un sorriso “smagliante”, ma del tutto posticcio.

Cane ruba la dentiera alla nonna: il sorriso del quattro zampe ha divertito milioni di utenti del web

Il video è stato condiviso dalla ragazza sul proprio profilo TikTok, all’account social @lola. txm.

Le immagini, che hanno divertito milioni di utenti del web, mostrano il sorriso sfoderato dal cagnolino Mailo. Il quattro zampe si è presentato dalla sua umana in un modo a dir poco incredibile: sorridendo a trentadue denti.

@lola.txm se robó la placa de mi abuela #fyp #dog #dogsoftiktok #funny ♬ sonido original –

Considerando che quando il periodo della dentizione è completato un cane adulto ha una dentatura composta da quarantadue denti, vedere Mailo con un sorriso come quello degli esseri umani ha sorpreso la ragazza.

Se vuoi saperne di più su cani che sorridono in modo particolare, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Ogni volta che lo fa incute terrore: il gesto inquietante diventa virale – VIDEO

La dentatura del cane era completamente diversa dal solito: Mailo aveva infatti rubato la dentiera della nonna di Lola e, prendendola con la bocca, era rimasto bloccato nella dentiera stessa. La ragazza è riuscita a recuperare la dentiera dalla bocca di Mailo e dopo averla lavata e disinfettata l’ha restituita all’anziana signora.

@lola.txm mailo con la placa de mi abuela parte 2 ahora si se la puso bien #fyp #dog #dogsoftiktok #funny ♬ Falling for ya – .

Come affermano gli studiosi, i cani in realtà sono privi della muscolatura idonea per esprimere un sorriso. Le persone tendono ad attribuire significati umani a segnali della comunicazione dei cani che possono ricordare espressioni umane. Quello che è meglio definibile come un “sogghigno” è in realtà un atteggiamento assunto dai cani che lasciano scoperti i denti come gesto per catturare la benevolenza di chi gli sta di fronte.

La personalità divertente di Mailo è ben nota alla famiglia, ma l’episodio della dentiera ha lasciato davvero tutti sorpresi. Nonna e nipote non hanno potuto fare a meno di ridere di fronte al “sorriso” del cagnolino. Come sanno bene gli attori del grande schermo, il modo di sorridere è il segreto del successo: un bel sorriso attira l’attenzione ed è in grado di attrarre, rasserenare, divertire o mettere gli altri a proprio agio. E il sorriso di Mailo ha attirato l’attenzione di milioni di utenti del web. (di Elisabetta Guglielmi)