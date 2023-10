Cane con il volto deformato da un enorme tumore si trasforma quando viene curato

Trova un cane con il volto deformato a causa di un tumore molto aggressivo: il fido abbandonato si trasforma dopo le cure.

Questo sfortunato cagnolino si chiama Joseph. Joseph è stato abbandonato dalla sua precedente famiglia di umani e lasciato senza alcuna protezione proprio nel momento in cui ne aveva maggiormente bisogno. Il miracoloso salvataggio del fido e il suo graduale cambiamento – di risposta alle cure – è stato documentato da “Lucky Dogs”. Un noto canale su YouTube da tempo interamente dedicato all’universo dei nostri amici a quattro zampe. Il fido era gravemente malato al momento del suo ritrovamento in strada. Un tumore particolarmente aggressivo aveva intaccato il suo organismo deformando completamente il suo volto.

La sofferenza di Joseph, abbandonato nel bosco, appariva nitidamente agli occhi dei volontari che hanno fatto la sua conoscenza. La ragazza che ha scovato per prima la sua presenza mentre il fido di aggirava probabilmente in cerca di aiuto nel buio della zona boschiva ha spiegato come la guancia destra di Joseph fosse gonfia a tal punto da “comprimergli il viso” e da danneggiare un occhio.

Quando Joseph si è avvinato alla ragazza piangeva, si lamentava, e aveva gli occhi iniettati di sangue. Gli occhi lucidi del pelosetto e la sua grave situazione di salute hanno spinto la ragazza ad agire repentinamente per poter aiutare il fido a sopravvivere. Joseph è un cane “molto amichevole“, ha sottolineato la giovane, spiegando come fosse stato emarginato a causa del suo aspetto provocato dalla malattia.

Una volta giunto in clinica, grazie al passaggio della ragazza, il veterinario ha affermato che senza il suo aiuto e senza delle cure immediate Joseph non sarebbe morto nel giro di 1 o 2 mesi. Anche ricorrendo a un’operazione chirurgica molto delicata le sue aspettative di vita non sarebbero potute essere superiori ai 2 anni.

La giovane, pur non avendo potuto mettere in pratica delle strategie di prevenzione per evitare l’insorgere della malattia, non si è scoraggiata né tanto meno tirata indietro. Dunque – nonostante la possibilità che il cuore di Joseph potesse non reggere il delicato intervento – ha infine deciso di fare tutto il possibile affinché il cagnolino abbandonato potesse beneficiare il tempo che gli restava da vivere senza soffrire ulteriormente. Il desiderio della giovane è riuscito ad avverarsi.

L’operazione ha raggiunto i risultati sperati. Il tumore maligno del fido è stato completamente asportato. E inoltre, grazie a un ciclo di chemioterapia, le condizioni di salute di Joseph sono nettamente migliorate in breve tempo. La trasformazione del fido ha riempito il cuore di gioia di tutti presenti. Nel frattempo la giovane che lo ha salvato ha deciso di rimanere al suo fianco per il tempo che gli resta e di non lasciarlo a se stesso in un rifugio.

La ragazza ha deciso di adottare Joseph e ha promesso ai volontari che darà a lui tutto il suo amore e le sue cure “per compensare i giorni dolorosi che ha dovuto sopportare prima” del suo arrivo.