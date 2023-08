 Cane chiede aiuto per salvare il suo amico in pericolo: immagini incredibili

Un cane chiede aiuto per riuscire a salvare il suo amico in pericolo: le incredibili immagini prima e dopo la caduta.

Mentre due cagnolini passeggiano uno al fianco dell’altro uno dei due cade improvvisamente in una botola botola in strada. Il quattrozampe che passeggiava al suo fianco cerca, nel frattempo, in tutti i modi di aiutarlo ad arrampicarsi nuovamente in superficie. I numerosi tentativi intrapresi dal cane rimasto intrappolato nella buca, per cercare di uscire autonomamente all’esterno, si sono rivelati tutti vani, probabilmente per colpa delle strette dimensioni del cunicolo.

Il cane chiede aiuto per salvare il suo amico in pericolo: le incredibili immagini dell’accaduto

Di risposta alla disperazione del secondo fido – precipitato accidentalmente nella botola in strada – il suo migliore amico non si sarebbe mai allontanato dal luogo dell’incidente, tranne che per provare ad attirare l’attenzione di qualcuno che potesse aiutarli a risolvere l’increscioso imprevisto.

Il Pastore tedesco precipitato nella botola prova più volte ad affacciarsi all’esterno, senza però riuscire a trovare il modo di liberarsi completamente dalla sua momentanea prigione sotterranea. Nel frattempo l’irrequietezza del suo amico fido – rimasto lì in attesa di trovare una soluzione – è piuttosto lampante. Il Pastore tedesco in strada si affaccia più volte all’interno della botola cercando di individuare la posizione del suo amico.

Questa scena di è protratta per ben due ore, prima che qualcuno in strada ascoltasse i lamenti del fido che chiedeva disperatamente aiuto per il suo amico in pericolo. Dopo numerosi tentativi di attirare l’attenzione di qualche passante, finalmente un uomo avrebbe deciso di seguire il cane che sembrava particolarmente turbato da qualcosa. Quando il fido ha guidato il passante di fronte alla botola quest’ultimo si ha subito notato la presenza di un secondo sfortunato fido al suo interno.

Dopo aver tirato fuori il cane bloccato nel sottosuolo, l’uomo ha dato ad entrambi i quattro zampe una ciotola di cibo per festeggiare la buona riuscita della lunga missione di salvataggio. Quel che si è verificato senza che nessuno potesse aiutare inizialmente i due pelosetti in difficoltà avrebbe dimostrato – nel tentativo del cane rimasto in superficie di aiutare il suo amico – quello che può divenire il profondo grado di unione tra cani.

Il filmato dell’aneddoto della coppia di inseparabili esemplari di Pastore Tedesco è stato condiviso in rete e ha finora superato la soglia di ben 1.5 milioni di visualizzazioni.

Well, it’s a long video. But the dog never left his brother behind. He waited patiently until….❤️https://t.co/80nGB2eBof pic.twitter.com/El5VKGbpcP — o̴g̴ (@Yoda4ever) July 1, 2023

Le immagini in movimento condivise su Twitter dall’utente @Yoda4ever, lo scorso 1 giugno, sono state realizzate grazie alla presenza di alcune telecamere di video-sorveglianza nella piccola stradina dove l’aneddoto si è verificato. La strategica posizione delle videocamere, sulla destra della strada, ha potuto riprendere – nel filmato che ha, in totale, la durata di circa 50 secondi – quanto accadeva, nei dettagli, tra i due esemplari di Pastore tedesco. Per fortuna – in conclusione – un lieto fine ha raggiunto l’animo di entrambi i pelosetti che passeggiavano dapprima spensieratamente lungo il vicoletto.