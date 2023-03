Cane capisce di essere stato adottato: la reazione è emozionante

Il momento che Bailey tanto aspettava è finalmente giunto: il cane adottato reagisce in maniera commovente.

Bailey è un tenero esemplare di Bulldog Inglese che aspettava con trepidazione che il suo sogno si realizzasse. La cagnolina, ospite del Wayne County Dog Shelter, attendeva da tempo nel suo box che qualcuno le aprisse il suo cuore.

E finalmente il suo momento era arrivato: una famiglia l’aveva scelta e Bailey poteva iniziate una nuova vita.

Uno dei volontari del rifugio, Joe Kay, ha ripreso il momento in cui si è diretto verso il box della cucciola per darle la lieta notizia. La reazione del cane adottato ha emozionato il mondo intero.

Trova la sua famiglia per sempre: cane adottato emoziona il web con la sua tenera reazione

Bailey è arrivata al Wayne County Dog Shelter dopo essere stata tratta in salvo da un allevamento abusivo di cuccioli. Come lei, molti pelosetti del rifugio hanno un triste passato alle spalle e i volontari sperano di poter regalare a ognuno di loro un nuovo inizio.

Quando uno dei quattro zampe presente in struttura trova casa, è un momento di gioia unico per lo staff e, ovviamente, per il fortunato animaletto.

Quando è stato il turno di Bailey, il cane ha reagito in maniera così tenera alla notizia di essere stato adottato che il suo video ha fatto il giro del web.

@adoptingdogs Congratulations Bailey! #fyp #foryou #dog #dogshelter #reacuedog #adoption #ArmaniMyWay #woosterohio #dogrescue #oldenglishbulldog ♬ Inspiration – Danilo Stankovic

Il filmato mostra il volontario Joe che si avvicina al box della cagnolina con la speciale card che riporta la dicitura “Adopted“. Il cane, intuito ciò che stava per accadere, ha iniziato a battere le zampe freneticamente e a premere il suo dolce musino sulla grata: a breve avrebbe lasciato la sua gabbia.

Lo staff del rifugio ha anche documentato il momento in cui la pelosetta ha lasciato la struttura ed è andata via con la sua famiglia.

@adoptingdogs Congratulations Bailey!! #fyp #foryou #dogvideo #shelterdog #rescuedog #adoption #woosterohio #oldenglishbulldog #dog #puppymillsurvivor ♬ Inspirational song – Meditation Songs

Ogni pelosetto ospitato in un rifugio occupa un posto speciale nel cuore dei volontari.

I membri dello staff non solo si impegnano ad accudirli fino al giorno della loro adozione ma continuano ad assicurarsi che stiano bene anche dopo aver trovato la loro famiglia per sempre.

Così, in un aggiornamento sul profilo @adoptingdogs, i volontari hanno mostrato la nuova vita di Bailey.

@adoptingdogs This makes me so happy! #fyp #foryou #dogvideo #rescuedog #shelterdog #adoption #woosterohio #ohio #dog ♬ To Build A Home – The Cinematic Orchestra & Patrick Watson

Nella nuova famiglia del Bulldog Inglese vi sono due bambini con cui il pelosetto ha instaurato un legame speciale. Ogni giorno il tenero cucciolone attende con ansia che lo scuolabus riporti a casa i suoi due fratellini umani e al loro ritorno da scuola, il cagnolone gli corre incontro, felice di poterli riabbracciare.

I proprietari dell’animaletto hanno dichiarato che il cane si è subito adeguato alla sua nuova vita. Bailey ama i suoi nuovi giocattoli, la sua confortevole casa e soprattutto tutti i membri della sua amorevole famiglia.

Il suo più grande sogno è finalmente realtà.