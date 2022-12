Cane cade dal balcone, il video sui social indigna il web

Il cane che cade dal balcone è stato ripreso da alcune telecamere e il filmato pubblicato su Tik Tok, ma agli utenti non fa affatto ridere.

Siamo ormai abituati a scrollare la home dei social alla ricerca di video divertenti che possano farci passare un po’ di tempo e magari strapparci una risata. Spesso i protagonisti di questi video sono dei simpaticissimi animali che compiono gesti e azioni in grado di suscitare ilarità. Purtroppo però può capitare di imbattersi in alcuni filmati che, invece, non riescono proprio nell’intento e che anzi fanno indignare chi li guarda. Questo è quello che è accaduto per un video pubblicato su Tik Tok in cui il protagonista è un cane che cade da un balcone.

Indignazione del web per il video del cane caduto dal balcone di casa e pubblicato poi su Tik Tok

Cosa ci spinge a condividere con centinaia di migliaia di utenti ogni giorno video o foto della nostra quotidianità? Spesso è solo voglia di mostrare a più persone possibile quanto sia piena e bella la nostra vita, altre volte invece lo scopo è solo quello di condividere momenti divertenti e cercare così di strappare un sorriso a qualcuno che può trovarsi anche dall’altra parte del mondo. Ma siamo sicuri che sia sempre necessario condividere ogni cosa? Delle volte, di sicuro, sarebbe meglio tenere per noi alcuni momenti, senza rischiare così di essere criticati e attaccati.

Ti potrebbe interessare anche >>> Cade due volte dal balcone: cane riporta ferite gravi – VIDEO

Una donna ha deciso di condividere nel suo profilo Tik Tok un video che, probabilmente, per lei era molto divertente ma che non ha avuto la risposta desiderata. Molti utenti infatti vedendo il filmato hanno fatto tutto tranne che ridere, anzi! Il video ha suscitato l’indignazione e la rabbia di moltissime persone che hanno persino deciso di scrivere nei commenti.

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

Il video incriminato vede come protagonista un cane di razza carlino che si sdraia sul balcone di casa sua per rilassarsi. Il cane si rilassa così tanto che ad un certo punto cade dal balcone passando attraverso le sbarre protettive. Il filmato originale proviene da alcune telecamere di sorveglianza e solo dopo averlo visto la padrona ha pensato di pubblicarlo nel social.

@linda_mu♬ sonido original – JPITUFO

Ti potrebbe interessare anche >>> Salva il cane del vicino che sta cadendo dal balcone – VIDEO

Quello che quindi secondo lei è stato un momento esilarante, non lo è affatto stato per chi lo ha visto circolare su Tik Tok. Moltissimi utenti hanno iniziato a commentare che quello che è accaduto è un fatto grave e che non sarebbe mai successo se lei avesse adottato dei sistemi di sicurezza come ad esempio delle reti. Altri si sono ovviamente chiesti quali fossero le condizioni del povero cane caduto. La donna, dopo aver ricevuto questa valanga di commenti negativi ha deciso di rispondere attraverso altri brevi filmati: in uno mostra il suo cane dal veterinario mentre viene controllato e le viene assicurato che non aveva subito alcun danno; un altro in cui invece mostra le reti di protezione installate dopo l’incidente, proprio per evitare che ciò che era accaduto potesse ripetersi nuovamente. (G. M.)