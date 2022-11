Cane cacciato di casa dal padrone perché voleva salire sul letto

Il cane amava salire sul letto per stare più vicino ai suoi padroni ma l’uomo lo ha cacciato via. Per lui una nuova vita piena d’affetto.

É di sicuro una frase detta, ridetta e ripetuta fino allo sfinimento, ma un cane non è un peluche e quando si decide di adottarne uno in casa bisogna avere un po’ di pazienza.

Purtroppo però c’è chi non è proprio portato per potersi prendere cura di un animale domestico e riesce a dimostrarlo benissimo con delle azioni terribili.

Un bellissimo cane di razza pitbull è stato letteralmente cacciato di casa dal suo padrone solo perché questo amava salire sul letto per stare più vicino ai suoi fratelli umani.

All’uomo però questa cosa non andava bene e un giorno lo ha lasciato fuori dal cancello di casa.

Cane lasciato fuori di casa perché continuava a salire sul letto trova una nuova famiglia in cui essere amato

Non è sempre facile essere padrone di un cane. Questi, soprattutto all’inizio, sono un po’ come dei bambini e per questo vanno educati. L’animale però ha anche bisogno di esprimere i suoi sentimenti e non è sempre possibile limitare ogni loro azione, o almeno, bisognerebbe avere la pazienza di provare a modificare gli atteggiamenti che riteniamo fastidiosi cercando di sostituirli con altri. Non tutti amano che il proprio cane salga su letti e divani, un po’ per una questione di igiene e un po’ per altri motivi più personali. La soluzione in questo caso sarebbe quella di creare un luogo adatto a lui, in cui il cane si senta al sicuro e che magari possa condividerlo con i suoi padroni.

Il protagonista di questa vicenda è un bellissimo pitbull che tutto ciò che cercava di fare era di passare più tempo possibile insieme ai suoi amati padroncini. Per fare questo aveva preso il vizio di salire sul letto ma purtroppo il capofamiglia non riusciva a sopportare questo suo atteggiamento. Invece di trovare una soluzione al “problema”, l’uomo ha direttamente cacciato il cane di casa, così che non sarebbe più salito sul letto.

Per fortuna del cane, però, il giorno in cui il suo padrone lo aveva letteralmente sfrattato si è trovata a passare davanti all’abitazione Tia, la fondatrice del Villalobos Rescue Center (VRC).

Tia si è accorta immediatamente di quel cane libero fuori dal recinto e ha così chiesto spiegazioni al proprietario di casa. L’uomo, senza alcuna remora, ha risposto che il cane era stato volontariamente lasciato fuori di casa e che quella era la conseguenza delle sue azioni. La donna in un primo momento si è offerta volontaria per provare ad addestrare il cane, ma l’uomo non ha voluto saperne nulla. Anzi, ha persino aggiunto che poteva portarselo via con lei, altrimenti avrebbe aspettato che il cane se ne sarebbe andato da solo.

Tia non ha pensato due volte sul da farsi e ha subito caricato nella su macchina il cane per portarlo via di lì. Dopo pochissimo tempo per il pitbull è arrivata la bella notizia di una famiglia in cerca di un nuovo cane da poter adottare e sembrava che quelle persone fossero interessate proprio a lui. A prendere i contatti e a richiedere informazioni sull’animale è stata Penny, una madre vedova con due figli. Penny aveva da poco perso il marito e il vecchio cane di casa e ha ben pensato che un nuovo animale avrebbe di certo fatto bene a lei e ai suoi bambini. Così poco dopo il cane è stato adottato, gli è stato dato il nome di Lacey e per poterlo accogliere al meglio la donna ha preparato l’abitazione aggiustando la recinzione in giardino, acquistando una nuova cuccia tutta per lui e tutto il resto dell’occorrente. Ora Lacey è libero di salire sul letto per stare insieme ai suoi nuovi fratellini e la sua mamma e non potrebbe essere più felice. (G. M.)