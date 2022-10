Cane Braccobaldo Show (Huckleberry Hound): nome, razza, storia

Come si chiama il cane del cartone Braccobaldo Show? Beh il suo nome è proprio nel titolo, si chiama Braccobaldo Bau, Huckleberry Hound in lingua originale. Ma nel cartone c’è un altro cane, Ugo Lupo (Hokey Wolf). Scopriamo qualcosa in più su questi personaggii.

Braccobaldo Show (The Huckleberry Hound Show) è una serie televisiva d’animazione del 1958 andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti dal 29 settembre 1958 al primo dicembre 1961 e nel 1960 divenne il primo programma animato a ricevere un premio Emmy. Si tratta della seconda prodotta dalla Hanna-Barbera dopo Le avventure di Ruffy e Reddy. Ogni episodio della serie tre segmenti: nel primo il protagonista era il cane Braccobaldo Bau, il secondo con Pixie, Dixie e Mr. Jinks (due topi e un gatto) e il terzo con l’orso Yoghi e la sua spalla Bubu. Quest’ultimo segmento divenne molto popolare e così nel 1961 ci fu una serie dedicata a Yoghi e Bubu mentre per il terzo segmento di Braccobaldo Show, nelle ultime due stagioni, vennero sostituiti dal Ugo Lupo.

Cosa sappiamo di Braccobaldo Bau, il cane di Braccobaldo Show

Se avete visto qualche episodio del cartone ricorderete certamente un paio di caratteristiche di Braccobaldo Bau: parla molto lentamente e spesso canta la canzoncina “O mia cara Clementina“.

Ha un accento campagnolo e la voce nasale. Si tratta di un cane antropomorfo dal manto blu che indossa un piccolo cappello da barca di paglia a zig-zag con una fascia a pois o occasionalmente un cilindro nero e un papillon rosso. Sta in piedi su due zampe e nonostante sia, come anticipato, un cane antropomorfo conosciamo la razza che ispirò la sua creazione.

Braccobaldo Bau è un Bloodhound azzurro con orecchie, naso e punta della coda neri. E’ spesso protagonista di avventure e disavventura dalle quali esce incolume. In Italia diventò popolare negli anni 60 grazie al Braccobaldo Show: il personaggio introduceva tutti gli altri cartoni animati della mini serie: l’Orso Yoghi, Pixie, Dixie e Mr. Jinks e Ugo Lupo. Braccobaldo Bau è stato anche protagonista del film d’animazione Il buono, il cattivo e Braccobaldo.

Ha un soprannome, Huck. La sua voce era originariamente forte e gioiosa per adattarsi alla sua occupazione di showman circense. Con il progredire dello spettacolo però è diventata più profonda e calma.

Il cane non sembrava vivere in un periodo di tempo specifico poiché è stato un cowboy, un gladiatore romano, un cavaliere medievale e uno scienziato missilistico. Vive nella città di Hill Street Neighborhood (conosciuta come la città della musica e nota per il negozio più famoso del mondo, Maple Mall) ed è famoso perché insegue il camioncino dei gelati ogni volta che lo vede o lo sente, per conquistare le persone strizzando l’occhio sinistro e per la sua abitudine di ridacchiare anche per le cose piccole.

Sappiamo inoltre che il suo compleanno è il 17 gennaio, ha cinque sorelle, quattro fratelli, il nonno “Grampy” e un nipote piagnucolone di due anni di nome Hector. Huck ha avuto cinque amori: Hilda, un segugio femmina; Dafne, una barboncina; barboncina, un segugio con i capelli biondi; Clementine Darling, un segugio rosa e Desert Flower, un segugio giallo. Ha sposato Desert Flower e ha avuto dei figli.

Hokey Wolf invece? Ugo Lupo come anticipato è arrivato dopo, per sostituire il segmento dell’Orso Yoghi ormai diventato un successone. Hokey è un lupo antropomorfo il cui obiettivo principale è ottenere cibo gratis e un posto elegante dove stare con il suo compagno Ding-a-Ling (un piccolo lupo dal pelo marrone che indossa una bombetta il più delle volte rossa, ma a volte nera, una maglietta verde senza maniche e un gilet nero).

In ogni episodio Ugo Lupo cerca di imbrogliare il prossimo per rendersi la vita più semplice, ma al termine di ogni episodio i suoi piani falliscono.