Cane bloccato sul tetto di un camper per 9 giorni a causa dell’alluvione

A seguito di un’alluvione, un cane è rimasto bloccato sul tetto di un camper e per ben 9 giorni ha aspettato che qualcuno venisse a salvarlo.

Gli animali, selvatici e non, non sono immuni alle forze della natura. A più di una settimana dall’arrivo dell’uragano Ian in Florida (Stati Uniti), l’ufficio dello sceriffo della contea di DeSoto ha ricevuto la segnalazione di un cane bloccato sul tetto di un camper ad Arcadia, una zona gravemente colpita dalle inondazioni. I funzionari ritengono che il cane sia rimasto intrappolato sul tetto per ben nove giorni.

Bloccato sul camper dopo l’alluvione: cane in salvo dopo 9 giorni

A seguito della segnalazione, l’ufficio dello sceriffo di DeSoto ha mobilitato subito una squadra per andare a salvare l’animale in difficoltà. I funzionari hanno raggiunto il luogo segnalato in barca e con un po’ di pazienza hanno raggiunto il cane e tirato giù dal tetto del camper. Successivamente, il cane è stato consegnato al DeSoto County Animal Control, dove mano a mano sta recuperando le forze.

Il cane tratto in salvo è un bellissimo esemplare mix di Black Mouth Cur e pitbull di tre o quattro anni. Quando lo hanno trovato presentava segni di mal nutrimento, in quanto era magro, e aveva ferite dovute alla tempesta e per questo si pensa che il cane fosse lì da ben nove giorni. Grazie alle cure del centro, il cucciolo si è ripreso in fretta perché la voglia di vivere è tanta. Tuttavia, il proprietario del cane non si è ancora fatto avanti. Arcadia è una zona rurale e agricola. La comunità codi questa zona colpita dall’uragano Ian ha avuto ingenti danni a seguito dei 6 metri di acque alluvionali e venti di categoria 4.

A peggiorare le cose, le inondazioni sono continuate per una settimana dopo l’arrivo dell’uragano, con il fiume Peace che si è innalzato sempre di più, anche più di sette metri. La vicenda è stata documentata in un post di Facebook tramite la pagina DeSoto County Sheriff’s Office, dove spiegano che il cane salvato non è stato l’unico in difficoltà. Molti sono infatti gli animali che sono stati feriti e che risultano ancora dispersi, come vale per le persone. La comunità di internet si è stratta intorno a questo dolore e i messaggi di conforto e coraggio sono stati molti.