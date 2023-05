Cane anziano incontra nuovo cucciolo: reazione lascia senza parole

La reazione di questo cane anziano quando incontra il nuovo cucciolo di casa lascia senza parole tutto il web e diventa virale – VIDEO.

Crescere e vivere con un amico a quattro zampe di sicuro regala molte gioie. Se lo spazio lo permette, inoltre, perché non regalare un fratellino all’animale che si ha già? Attraverso il web si ha modo di vedere molte coppie di animali diversi e crescere insieme, tuttavia quando ad un cane anziano si presenta un cucciolo, è difficile farglielo accettare. Ecco come ha reagito Fee.

Fee, il cane anziano incontra e conosce il nuovo cucciolo di casa – VIDEO

Questa nuova coppia diventata virale ha del potenziale per regalare grandi emozioni agli utenti di TikTok. Già dal primo incontro la reazione del cane anziano è stata speciale.

Più si è, e meglio è. Seguendo questa filosofia, l’utente di TikTok @loissuzanna e il suo Landseer gigante gentile di nome Fee, hanno deciso di adottare un cucciolo di bassotto, chiamato in seguito Nona. Nonostante le enormi differenze di taglia, i due cani sono diventati subito amici per la pelle, lasciando basito l’intero social network.

La reazione del gigante gentile ha lasciato a bocca aperta tutti gli utenti di TikTok, facendo diventare la clip virale. La dolce coppia è talmente dolce da vedere, mentre cammina, mentre si rilassa e anche mentre gioca. La differenza di taglia è esilarante da vedere e comparare ma altrettanto tenero è vedere come l’anziano cane si è approcciato dolcemente al nuovo cucciolo di famiglia.

La reazione di Fee è stata molto sorprendente e fin dalle prima immagini del video si può notare come per il cagnolone sia stato amore a prima vista. Il video ha superato le 282 mila visualizzazione, totalizzato 23 mila like e centinaia di commenti di apprezzamento. Tra i più in evidenza: “Il modo in cui un cucciolo piccolo tira fuori il ‘cucciolo’ interiore di un cane più grande“; “Il linguaggio del corpo di entrambi i cani mi rende così tanto felice. Sono bellissimi“.

Avere un migliore amico con cui giocare può davvero illuminare la la vita di un quattro zampe. Non importano le differenze di taglia o razza, l’importante è comunicare così bene come dimostrano questi cuccioli.