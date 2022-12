Cane affronta tre lupi con coraggio e caparbietà: impossibile fermarlo

Il gregge stava per essere attaccato e il cane da guardiana dell’azienda agricola va e affronta da solo e con coraggio i tre lupi

I cani da guardiania sono una vera e propria ricchezza per tutti gli allevatori che ne posseggono almeno uno. É grazie a loro se i greggi riescono a tornare sani e salvi a casa senza che nessuno si perda o senza che qualcuno venga attaccato da altri animali selvatici in cerca di prede per sfamarsi. Damiano Bonamini e Mattia Boscaini dell’Azienda Agricola Orko Beko sanno benissimo quale importanza questi animali possano avere e questo grazie al loro possente Gazunt. Il cane per difendere il suo gregge ha affrontato da solo tre lupi pronti ad attaccare ed è così riuscito a cacciarli.

Gazunt, il cane da guardiania che riesce a cacciare tre lupi prima della tragedia

Sarebbe stata una vera e propria carneficina e una tragedia se Gazunt non fosse stato lì a svolgere il suo compito. Per fortuna per gli allevatori dell’Azienda Agricola Orko Beko di Velo Veronese, il loro grande cane da guardiania era proprio lì, vigile e pronto a tutto pur di svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi possibile. Il cagnolone, 60 kg di misto pastore del Caucaso, ha dimostrato tutto il suo coraggio e la sua caparbietà riuscendo così a sventare l’attacco di tre lupi pronti a gettarsi sulle capre che erano uscite per il pascolo.

La mattina del 1 dicembre Gazunt e gli altri due cani da guardiania dell’azienda – Seralda e Gherta – stavano accompagnando il gregge di capre a pascolare in una zona in cui da tempo non si recavano e in cui poco tempo prima era avvenuta la predazione di una manza. Il cagnolone quando sono arrivati sul luogo ha iniziato il suo giro di perlustrazione nel bosco lì a fianco, forse insospettito da qualche rumore o odore.

Il suo sospetto era più che fondato perché pochi secondi dopo si è iniziato a sentire un forte abbaio da parte di Gazunt che è poi uscito di corsa dal bosco inseguito da ben tre lupi. Il cane si è messo subito a difesa del suo gregge e grazie al suo atteggiamento è riuscito a cacciare via i tre animali completamente da solo!

Il cane è così riuscito non solo a salvare sé stesso dall’attacco ma ad evitare il peggio per tutte le capre che stava accompagnando al pascolo. Un atteggiamento da vero eroe e che racconta davvero molto del suo modo di essere. Infatti, come tutti i cani della sua specie, non ha mai lasciato il suo gregge scoperto, non è fuggito di fronte ai predatori e non ha assolutamente attaccato, ma ha solo usato la sua “voce” per riuscire a mandarli via. I due allevatori sono davvero felici di averlo nella loro Azienda Agricola, e di sicuro lo saranno anche le capre che potranno continuare a pascolare tranquillamente quando c’è lui ad osservarle. (G. M.)