Cane affamato e senza pelo, sembrava non esserci più speranza

Il povero cane è stato notato perché molto magro e senza più pelo, caratteristica fondamentale della sua razza. Il percorso per salvarlo.

Purtroppo non tutti sono fatti per poter possedere un animale domestico. Essere il proprietario di un cane presuppone che ci si prenda cura dell’animale e che non lo si lasci in balia di sé stesso, senza cibo e pieno di malattie. Purtroppo però in tutto il mondo esistono persone che continuano a vivere tranquillamente la propria vita senza pensare minimamente a loro. In Corea del Sud un cane di razza Samoiedo, famoso per il suo folto pelo, è stato trovato in condizioni davvero terribili e sembrava che per lui non ci fosse più niente da fare. Per fortuna qualcuno si è accorto di lui e ha spianato il suo percorso verso una nuova vita.

Senza pelo, affamato e malato: una nuova vita per il cane che ha rischiato tutto

É davvero terrificante guardare le foto delle condizioni in cui Dong-Jin è stato trovato. Il povero cane ha avuto la sfortuna di avere un padrone a cui non importava nulla di lui e che lo ha portato a vivere in condizioni a dir poco terrificanti. Dong-Jin è un dolcissimo cane di razza Samoiedo, una tipologia di quattro zampe famosa per il suo lungo, morbido e folto pelo. Quello che quindi sarebbe dovuto sembrare un peluche per la sua chioma, purtroppo è stato trovato senza pelo, affamato e malato. Tanto grave era la situazione che la sua sopravvivenza non era per nulla sicura.

Dong-Jin è stato notato da un uomo che ha cambiato completamente la sua vita. Questa persona aveva visto il cane senza pelo e ha capito fin da subito le condizioni in cui era costretto a vivere, per questo si è battuto con il proprietario per portarlo via da quel luogo.

In un primo momento il padrone del cane aveva opposto resistenza, ma è bastata la minaccia di una denuncia per maltrattamento sugli animali per fargli cambiare idea e cedere l’animale malato. Dong-Jin è stato quindi portato immediatamente presso una clinica per svolgere gli esame e gli accertamenti indispensabili per capire quali fossero le sue condizioni. Purtroppo questi avevano solo confermato quelli che erano i sospetti e che, cioè, il cane era davvero in pericolo di vita e nessuno era certo che sarebbe sopravvissuto alle cure.

Nessuno però si è arreso, la voglia di vedere Dong-Jin in salute era troppa e così hanno tentato. Il tentativo di debellare la sua malattia, la rogna demodex, è andato a buon fine e con molta forza e pazienza il cane ha ricominciato a mettere su peso e il suo bellissimo pelo. L’animale nel frattempo era stato affidato alla Free Korean Dogs, un’associazione che si occupa di prendersi cura di cani maltrattati e abbandonati in Corea del Sud per riuscire a trasferirli in America del Nord. Non appena la foto di Dong-Jin è stata pubblicata sul loro sito sono state moltissime le richieste di adozione per quel bellissimo pelosone, ma in particolare ha colpito quella di una famiglia di Vancouver. Alla fine è stata proprio la famiglia Canadese ad essere scelta per diventare la nuova casa del cane, dove ora vive in tutta felicità con i suoi genitori umani e un fratello cane con cui va d’amore e d’accordo. (G. M.)