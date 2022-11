Cane accompagna il suo proprietario in carcere: i due sono inseparabili

Il cane non si vuole separare per nulla al mondo dal suo umano preferito e lo accompagna anche in carcere. Un’amicizia splendida.

Oltre a essere uno degli animali domestici preferiti dagli esseri umani, i cani sono gli amici più fedeli che si possano avere. A tal punto che darebbero la vita per quella del loro umano preferito. Un chiaro esempio di questo amore è diventato virale sui social network. Nella foto in questione si vede un cane che accompagna il suo proprietario fino alla prigione.

Accompagna il suo umano fino in carcere: il legame profondo del cane – FOTO

In Messico, sulla 17a strada di Tapachula a Chipas, nella giornata del 1° novembre un uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo aver aggredito due operai che stavano caricando delle bombole di gas in una stazione di servizio. Dalle prima ricostruzioni, pare che l’uomo fosse anche ubriaco e quando è stato arrestato ha fatto una richiesta particolare.

L’uomo ha chiesto alle autorità di volere accanto il suo fedele animale domestico nel viaggio verso il carcere. In primis sono stati fatti salire in macchina per essere portati presso la procura, poiché una persona era ferita e doveva essere curata dai paramedici. Lo scatto dell’uomo insieme al cane è stato fatto in quell’occasione e gli utenti di internet hanno espresso positività per l’amore tra il cane e l’uomo. Sotto il post, sono stati molti i commenti a favore di questa coppia.

Oltre ai numerosi commenti di affetto e amore per il legame tra i due, il popolo di internet si è interessato anche al futuro del tenero cucciolo. Infatti sperano che non venga abbandonato mentre il suo proprietario si trova in prigione. “Quest’uomo ama il suo cane”, si legge in un commento ed ecco perché i più sperano che una volta scontata la sua pena i due possano ritrovarsi.