Cane abbraccia gli umani che lo hanno adottato dal canile video

Un video ritrae la reazione di un cane di un canile nel momento in cui capisce di essere stato adottato: emozionato, abbraccia la donna che ha deciso di prendersi cura di lui.

Diversi video e immagini condivisi sul web mostrano quanto possano essere felici gli animali quando capiscono di essere stato adottati e di aver trovato una nuova famiglia che si prenderà cura di loro. La gioia provata da questi animali è sempre evidente, ma si manifesta in moltissimi modi diversi. Un cane diventato famoso su YouTube ha ad esempio reagito all’adozione ululando per la gioia e manifestando così a tutti la sua riconoscenza verso chi per anni lo ha ospitato e l’amore per i suoi nuovi umani. A volte invece la felicità lascia senza parole: lo sa bene un dolce cagnolone che per la gioia di essere stato adottato si è emozionato a tal punto da riuscire solo a stringere in un forte abbraccio la donna che ha deciso di regalargli la libertà.

Non può credere di essere stato adottato dal canile: emozionato, il cane ringrazia con un abbraccio (VIDEO)

L’ultimo protagonista dei social è un meraviglioso cane adulto di razza Golden Retriever dal manto fulvo. Il video che lo ritrae nel momento in cui capisce di essere stato adottato è stato condiviso su Twitter sull’account di @atr_ahre e ha in poco tempo ottenuto oltre 16 milioni di visualizzazioni.

La didascalia che accompagna il filmato spiega che le immagini mostrano la reazione del cane nel momento in cui ha conosciuto la famiglia che ha deciso di adottarlo: «Este perrito fue adoptado de una perrera y esta fue su reacción con su nueva familia» (tradotto dallo spagnolo: «Questo cucciolo è stato adottato da un canile e questa è stata la sua reazione con la sua nuova famiglia»).

Este perrito fue adoptado de una perrera y esta fue su reacción con su nueva familia pic.twitter.com/TVsjfX2aFs — atr ahre 🐶 (@atr_ahre) January 12, 2023

Il cane, in piedi su due zampe, stringe in un commovente abbraccio la donna che ha capito sarà la sua nuova umana. Per l’emozione rimane nella stessa posizione a lungo, socchiudendo gli occhi e appoggiando il muso sulla spalla della ragazza. Dal filmato appare evidente tutta la gioia e la gratitudine di questo quattro zampe, quasi incredulo che qualcuno finalmente abbia deciso di portarlo via dal canile. In qualsiasi modo gli animali manifestino la loro felicità nei momenti in cui comprendono di avere una nuova famiglia da amare, i loro video e le loro foto riusciranno a conquistare il cuore di tutti gli utenti del web. (di Elisabetta Guglielmi)