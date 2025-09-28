17 C
Candy Washer Dryer 9+6 kg, Wi-Fi, 1400 RPM, Classe A, Bianco

Candy Washer Dryer 9+6 kg, Wi-Fi, 1400 RPM, Classe A, Bianco

Candy RapidÓ Washer Dryer 9 + 6 kg, Freestanding, Class A, 1400 RPM, Wi-Fi + BLE, App Control hOn, Delay Start, Steam Option, 60 x 58 x 85 cm, White – ROW4964DWMCT/1-S

Presentazione della Lavasciuga Candy RapidÓ 9 + 6 kg

Scopri la Candy RapidÓ, la lavasciuga che rivoluziona il tuo modo di fare il bucato, facendoti risparmiare tempo e fatica ogni giorno.

Funzione Snap & Wash

Scatta una foto al tuo bucato e lascia che la Candy RapidÓ scelga per te il programma di lavaggio più adatto. Un modo semplice e rapido per ottenere i migliori risultati, ottimizzando il consumo di acqua e energia.

Flessibilità senza pari

Grazie alla funzione di avvio ritardato, potrai programmare il lavaggio secondo le tue necessità. Non è più necessario essere a casa: gestisci il tuo bucato comodamente da remoto!

Controllo completo con App

Con la tecnologia Wi-Fi e Bluetooth integrata, puoi gestire la tua lavasciuga direttamente dall’app hOn. Monitora il consumo e accedi a oltre 60 cicli di lavaggio personalizzati, con notifiche di fine ciclo.

Vantaggi pratici

  • Risparmio energetico: La classe A garantisce un consumo ridotto fino al 51% rispetto ad apparecchi di classe G.
  • Opzione vapore: Rilascia le fibre dei tuoi capi, facilitando la stiratura e riducendo le pieghe.

Non perdere l’opportunità di semplificare la tua vita domestica: acquista la Candy RapidÓ oggi stesso e scopri un nuovo modo di fare il bucato!

