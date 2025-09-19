25.7 C
Roma
venerdì – 19 Settembre 2025
Offerte

Candy Lavatrice Frontale 10 kg, 1400 RPM, Classe B, Bianco

Da StraNotizie
Candy Lavatrice Frontale 10 kg, 1400 RPM, Classe B, Bianco

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €449.00 – €309.00

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Candy Smart CS 14102DW4/1-S Front-Loading Washing Machine, 10 kg, Class B, 1400 RPM, Delay Start HxWxD 85 x 60 x 58 cm, White [Energy Efficiency Class B] [Energy Efficiency Class B]

Lavatrice Candy Smart CS 14102DW4/1-S

Scopri il comfort di un bucato perfetto con la lavatrice Candy Smart CS 14102DW4/1-S. Con una capacità di 10 kg e un’efficienza energetica di Classe B, questa lavatrice è progettata per offrirti risultati straordinari, semplificando la tua routine quotidiana.

Design Intelligente e Pratico

Grazie all’altezza dell’oblò, non dovrai più preoccuparti di affaticare la schiena durante il caricamento. Con dimensioni di 85 x 60 x 58 cm, si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico. La tecnologia Smart Touch ti consente di gestire la lavatrice direttamente dal tuo smartphone, migliorando la tua esperienza di lavaggio.

Funzionalità Avanzate

La Candy Smart CS 14102DW4/1-S non è solo un elettrodomestico, ma un alleato nella tua vita quotidiana. Ecco alcuni vantaggi pratici:

  • **Partenza Ritardata:** Pianifica il tuo ciclo di lavaggio fino a 24 ore dopo, così potrai avere il bucato pronto quando ne hai bisogno.
  • **Cicli Rapidi:** Scegli tra quattro programmi che completano il lavaggio in meno di un’ora, senza compromettere l’efficacia.

Inoltre, il sensore di peso adatta automaticamente la quantità d’acqua e di energia in base al carico, riducendo gli sprechi e aiutandoti a risparmiare.

Invito all’Acquisto

Non aspettare oltre: investi nel tuo comfort e nella qualità dei tuoi lavaggi con la Candy Smart CS 14102DW4/1-S. La tua casa merita il meglio, e questa lavatrice è pronta a rivoluzionare il tuo modo di fare il bucato!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Candy Lavatrice Frontale 10 kg, 1400 RPM, Classe B, Bianco

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €449.00 - €309.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Candy Smart CS 14102DW4/1-S Front-Loading…

Philips Airfryer 3000 Series 9L, Doppia Vasca, Versatile!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €216.64 - €149.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Philips Airfryer 3000 Series with…

Rowenta X-PERT 6.60 Aspirapolvere Senza Filo, Potente e Pratico

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €129.99 - €119.98 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Rowenta X-PERT 6.60 Cordless Vacuum…

Bluetooth 5.4 In Ear Headphones | 40H, ENC, IP7 Waterproof

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €129.99 - €23.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Bluetooth 5.4 In Ear Headphones,…

Zaino Ryanair 40x20x25: Bagaglio Cabina Sicuro e Compatto

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €24.36 - €18.97 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 VMIKIV for Ryanair Cabin Bags…

Articolo precedente
Usa Bloccano Risoluzione Onu: Cosa Significa per Gaza?
Articolo successivo
Sous Chef cercasi per ristorante di alta cucina
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.