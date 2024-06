Candreva resta in serie A e al Fantacalcio?

Si è conclusa amaramente la stagione calcistica per Candreva con la retrocessione della Salernitana. Il calciatore si è pero’ messo comunque in mostra ed è stato un fattore per i fantallenatori con 6 gol e 7 assist in 34 presenze.

Bonus che i fantallenatori potrebbero ritrovare anche l’anno prossimo. L’ex centrocampista dell’Inter sta lavorando con la società campana per trovare la risoluzione del contratto: c’è ancora un anno, ma è evidente che il rapporto può chiudersi in anticipo con il placet di entrambe le parti in causa.

Sorride il Monza, che da diverso tempo ha instaurato rapporti con l’agente del giocatore. La squadra brianzola sarebbe pronta ad accogliere Candreva, che nonostante i 37 anni suonati è in ottima condizione, sia fisica che mentale. Anche Como e Fiorentina hanno avanzato richieste a Candreva. Dunque le possibilità di permanenza in Serie A ci sono tutte, a oggi il Monza appare più avanti per via dei rapporti solidi tra Galliani e l’entourage del giocatore.