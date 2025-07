Candlelight 2025: concerti magici sotto le stelle in Italia

L’estate 2025 si preannuncia ricca di eventi musicali incantevoli grazie al format Candlelight® Open Air, ideato da Fever, che porta la musica dal vivo in suggestive location all’aperto in tutta Italia. Milano, Roma, Palermo e Sanremo, tra le altre città, ospiteranno concerti sotto le stelle, creando un’atmosfera magica grazie alla luce di migliaia di candele.

Questo evento, che trasforma i concerti in vere e proprie esperienze multisensoriali, offre performance musicali che spaziano dai classici ai brani pop contemporanei. Quest’anno si aggiunge la storica Villa Nobel di Sanremo, promettendo serate romantiche e indimenticabili.

Diversi spazi iconici saranno coinvolti, tra cui Villa Parco della Vittoria e Villa Appia Antica a Roma, il Castello di Brescia e il Chiostro dei Domenicani a Lecce, per menzionarne solo alcuni. I musicisti, selezionati con cura, proporranno un repertorio variegato, con tributi a compositori come Ennio Morricone e Vivaldi, e omaggi a noti cantautori italiani come Vasco Rossi e Mina, così come ai gruppi internazionali quali Queen e Coldplay.

Ogni esibizione è accompagnata da un’atmosfera intima, che arricchisce l’esperienza con la magia di un ambientazione da sogno. Il progetto Candlelight®, presente in oltre 150 città nel mondo, punta a democratizzare l’accesso alla musica classica, combinando qualità artistica e scenografie suggestive.

Fever avanza anche nel settore degli eventi aziendali con la sua divisione Fever for Business, offrendo concerti personalizzati per creare occasioni uniche. Per chi desidera partecipare, è possibile acquistare biglietti sul sito ufficiale di Fever, dove è disponibile il programma completo per le varie città.