Candidature rettore: Sibilla sostiene Figini, tensioni in Ateneo

Dopo la seconda fumata nera nelle elezioni per il rettorato, il panorama dei candidati in Università subisce un cambiamento. Stefano Sibilla, in precedenza terzo nei due turni elettorali, ha annunciato il ritiro e il sostegno a Silvia Figini. Nel suo intervento, ha evidenziato l’esito chiaro della seconda votazione, ribadendo l’importanza di candidature basate su convinzioni solide e programmi concreti.

Sibilla ha ricevuto 149 voti nell’ultima tornata, rispetto ai 212 del 4 giugno. Sottolineando la necessità di una convergenza fra i diversi programmi, ha deciso di appoggiare Figini, condividendo con lei la responsabilità di guidare l’Ateneo. Entrambi puntano a un’università libera da influenze esterne, gestita con trasparenza e inclusiva.

Silvia Figini, 48 anni e docente di Statistica economica, ha registrato 431 e 430 voti nelle due giornate di voto, dai 1810 elettori sui 2223 aventi diritto. Ha descritto la sua candidatura come una “scelta programmatica” e un “impegno concreto”. Martedì, la comunità accademica tornerà alle urne per esprimere il proprio consenso verso questa proposta.

Nonostante il sostegno in calo, Alessandro Reali, 48 anni e docente di Scienze delle costruzioni, ha ottenuto 613 voti nell’ultima consultazione. Ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno creduto in lui e nelle sue idee per il futuro dell’Ateneo, ribadendo l’importanza del lavoro di squadra.

