22.5 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Politica

Candidature in campo: la battaglia politica a Brindisi

Da StraNotizie
Candidature in campo: la battaglia politica a Brindisi

Il dibattito politico a Brindisi si intensifica in vista delle elezioni regionali, con il segretario cittadino del Pd, Francesco Cannalire, sotto pressione da iscritti e dirigenti per trovare un candidato forte. Diversi nomi emergono come potenziali rappresentanti del capoluogo.

Sul fronte del Movimento 5 Stelle, l’ex candidato sindaco Roberto Fusco si propone come candidato. Conosciuto per le sue battaglie sulla trasparenza e l’ambiente, Fusco intende riportare in Regione la voce di Brindisi.

Per il centrodestra, Cosimo Elmo di Forza Italia è indicato come il candidato principale. Assessore comunale ai Lavori pubblici, Elmo ha un’ampia esperienza e un buon radicamento locale. Fratelli d’Italia sostiene Massimiliano Oggiano, ex vice sindaco, che punta a catturare i voti di chi è deluso dai partiti tradizionali.

Riccardo Rossi rappresenta l’area ambientalista e progressista come candidato di Alleanza Verdi-Sinistra. Vuole attirare consensi sia da chi sostiene l’ambiente sia da parte del centrosinistra.

Tuttavia, si avverte l’assenza di una candidatura del Pd, che costringe Cannalire a convocare una riunione urgente. La mancanza di un nome ufficiale desta preoccupazione.

A Mesagne, il clima politico si scalda con le candidature del sindaco Toni Matarrelli e del consigliere regionale Mauro Vizzino. Matarrelli potrebbe dimettersi, aprendo a nuove elezioni comunali, mentre Vizzino mantiene il legame con il centrosinistra.

A Fasano, l’esito dell’assemblea del Pd determinerà se il sindaco Francesco Zaccaria si candiderà. Infine, a Ostuni si affronteranno Fabio Giorgino, attuale capogruppo del Pd, e l’ex vicesindaco Giuseppe Tanzarella, entrambi con esperienze amministrative condivise.

Articolo precedente
Verstappen e Ferrari: i consigli per il futuro in F1
Articolo successivo
Violenza a Milano: la Fondazione sotto shock dopo l’accaduto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.