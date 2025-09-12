Candidature in campo: la battaglia politica a Brindisi

Il dibattito politico a Brindisi si intensifica in vista delle elezioni regionali, con il segretario cittadino del Pd, Francesco Cannalire, sotto pressione da iscritti e dirigenti per trovare un candidato forte. Diversi nomi emergono come potenziali rappresentanti del capoluogo.

Sul fronte del Movimento 5 Stelle, l’ex candidato sindaco Roberto Fusco si propone come candidato. Conosciuto per le sue battaglie sulla trasparenza e l’ambiente, Fusco intende riportare in Regione la voce di Brindisi.

Per il centrodestra, Cosimo Elmo di Forza Italia è indicato come il candidato principale. Assessore comunale ai Lavori pubblici, Elmo ha un’ampia esperienza e un buon radicamento locale. Fratelli d’Italia sostiene Massimiliano Oggiano, ex vice sindaco, che punta a catturare i voti di chi è deluso dai partiti tradizionali.

Riccardo Rossi rappresenta l’area ambientalista e progressista come candidato di Alleanza Verdi-Sinistra. Vuole attirare consensi sia da chi sostiene l’ambiente sia da parte del centrosinistra.

Tuttavia, si avverte l’assenza di una candidatura del Pd, che costringe Cannalire a convocare una riunione urgente. La mancanza di un nome ufficiale desta preoccupazione.

A Mesagne, il clima politico si scalda con le candidature del sindaco Toni Matarrelli e del consigliere regionale Mauro Vizzino. Matarrelli potrebbe dimettersi, aprendo a nuove elezioni comunali, mentre Vizzino mantiene il legame con il centrosinistra.

A Fasano, l’esito dell’assemblea del Pd determinerà se il sindaco Francesco Zaccaria si candiderà. Infine, a Ostuni si affronteranno Fabio Giorgino, attuale capogruppo del Pd, e l’ex vicesindaco Giuseppe Tanzarella, entrambi con esperienze amministrative condivise.