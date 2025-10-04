20.4 C
Candidatura governativa in Puglia: il piano civico di Lobuono

Candidatura governativa in Puglia: il piano civico di Lobuono

I partiti di centrodestra stanno cercando un candidato governatore per la Puglia, e inizialmente avevano scelto Mauro D’Attis, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia. Tuttavia, D’Attis ha rifiutato la candidatura, indicando che il tempo per presentarsi è troppo limitato, dato che le elezioni si terranno a breve e non ci sono più le condizioni adatte per la sua partecipazione.

In seguito al rifiuto di D’Attis, la coalizione è stata invitata a considerare un candidato civico. In questo contesto, è emerso il nome di Luigi Lobuono, imprenditore e già presidente della Fiera del Levante, che ha una certa affinità con Forza Italia.

