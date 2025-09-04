Candidatura Falcomatà: un passo avanti per la Calabria

A poche ore dall’apertura delle liste, Pasquale Tridico annuncia ufficialmente la candidatura di Giuseppe Falcomatà. Con un post, Tridico esprime la sua soddisfazione per il sostegno di Falcomatà al progetto del centrosinistra, evidenziando come la sua candidatura rappresenti un valore aggiunto.

Tridico ringrazia Falcomatà per l’impegno profuso nel coinvolgere altri amministratori a sostegno della proposta politica per la guida della Calabria. Sottolinea l’esperienza di Falcomatà come sindaco di Reggio Calabria e il suo ruolo significativo nell’Anci, che lo rende un punto di riferimento per molti sindaci, sia calabresi che italiani.

Il presidente del centrosinistra afferma che la storia di Falcomatà è allineata ai valori fondamentali del movimento, come giustizia sociale e impegno nelle comunità. Secondo Tridico, la competenza e l’autorevolezza di Falcomatà possono fornire nuova linfa al progetto per la Calabria.

Tridico evidenzia inoltre come la destra critichi Falcomatà per la sua disponibilità, ma taccia riguardo al Papeete di Occhiuto, ritenendo che le forze progressiste si siano preparate, dimostrando di potersi organizzare e unire risorse. Per Tridico, Falcomatà rappresenta un esempio di come il centrosinistra possa offrire una nuova speranza per la Calabria.