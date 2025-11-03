Candidatura di Fico: il futuro della Campania in discussione

APP – Avellino Prende Parte non è un progetto civico opportunistico, ma nasce dalla necessità di partecipare attivamente alla vita pubblica, in un contesto politico chiuso e distante dal sociale e dai movimenti. Ci siamo organizzati per far sentire la nostra voce e il nostro collocamento politico è stato chiaro sin da subito.

In queste elezioni regionali, abbiamo sostenuto la candidatura di Roberto Fico alla Presidenza della coalizione progressista, ritenendo fondamentale un cambio nel modello di leadership nella Regione Campania. Fico ha impostato la sua campagna su ascolto, partecipazione e attenzione ai temi cruciali come i beni comuni e la transizione ecologica.

Abbiamo anche deciso di appoggiare Maria Laura Amendola nella lista Fico Presidente, perché crediamo che sia importante impegnarsi attivamente in sfide significative. Riconosciamo la diversità della coalizione e intendiamo portare alla luce temi e valori affini ai nostri.

Recentemente, la lista Fico Presidente è stata ricusata e il ricorso al TAR è stato respinto. Non vogliamo cercare colpevoli, ma è fondamentale riflettere sulla norma che, nata per favorire la partecipazione, ha avuto l’effetto opposto. L’annullamento della lista, per motivi di pochi voti in più, è una perdita per la democrazia.

Nonostante questa situazione, rimaniamo saldi sulla nostra posizione e sosteniamo la candidatura di Roberto Fico. Durante la campagna elettorale ci concentreremo su temi cruciali per il futuro della Regione, come la partecipazione, la tutela ambientale, l’accesso alla sanità e il riconoscimento del Terzo Settore.

Vogliamo valorizzare le aree interne e garantire la gestione dei beni comuni, sostenendo fermamente che non tutto può essere mercificato. La nostra scelta di sostenere Maria Laura Amendola è guidata dalla volontà di attivare un cambiamento. Invitiamo quindi tutti a votare per Roberto Fico, indipendentemente dall’esito del Consiglio di Stato.