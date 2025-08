Candidatura a Capitale della Cultura divide l’opinione pubblica

La recente seduta del Consiglio Comunale di Massa ha visto l’approvazione di una mozione per la candidatura della città a Capitale della Cultura, ottenendo 23 voti favorevoli e solo cinque contrari da parte dell’opposizione. Questa ha criticato la mancanza di un coinvolgimento adeguato per la stesura del dossier, sottolineando l’importanza di un approccio condiviso che includa le forze politiche e sociali del territorio.

I consiglieri del Pd e di “Massa è un’altra cosa” hanno dichiarato che decisioni di questo calibro avrebbero dovuto essere frutto di un processo collettivo, evidenziando l’opportunità di utilizzare l’assise comunale come forum per la discussione e la partecipazione attiva della comunità. Hanno anche esposto preoccupazioni riguardo il tentativo tardivo di coinvolgere la cittadinanza, interpretato come un’azione formale piuttosto che un autentico desiderio di dialogo.

Il sindaco Francesco Persiani ha difeso la proposta, affermando che il dossier è in fase di elaborazione e che amministratori di diverse estrazioni politiche hanno contribuito al progetto. Ha esortato l’opposizione a non sprecare quest’opportunità storica per la città.

Inoltre, il consiglio ha approvato un assestamento di bilancio di 4 milioni di euro, presentato dall’assessore Mercanti. Le risorse saranno destinate a varie iniziative, tra cui 428 mila euro per spese correnti e 130 mila euro per la stagione teatrale, con un forte investimento anche in ambito sociale e ambientale. L’opposizione ha tuttavia criticismato questa manovra, lamentando l’assenza di dettagli chiari sui fondi disponibili e proponendo una diversa allocazione delle risorse per affrontare situazioni di degrado urbano e manutenzione.