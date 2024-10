Candidati, orari e avviso meteo

Urne aperte in Liguria per le elezioni regionali, dove si dovrà scegliere il nuovo presidente e i trenta membri dell’assemblea legislativa. Il processo di voto è attivo oggi, domenica 27 ottobre, fino alle 23, e domani, lunedì 28, dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono 1.341.799, distribuiti su 1.785 sezioni elettorali.

La competizione per la successione di Giovanni Toti coinvolge nove candidati, ma si delineano due principali contendenti: Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato del centrodestra, e Andrea Orlando, ex ministro e rappresentante del centrosinistra. Bucci è sostenuto da sette liste, tra cui Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, oltre a due liste civiche, una legata al presidente e l’altra con un orientamento più moderato. D’altra parte, Orlando è appoggiato da liste diverse, comprendenti il Partito Democratico (Pd), Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Movimento 5 Stelle (M5s), insieme a una lista personale e altre due legate ai moderati.

Parallelamente alle elezioni, la Liguria è sotto un’allerta meteo arancione che ha comportato la necessità di spostare seggi da alcune zone considerate a rischio. Tra i comuni interessati, a Borgio Verezzi il seggio 3 è stato trasferito nel Palazzo Comunale, mentre a Vado Ligure i seggi 1, 2 e 3 sono stati spostati nelle scuole medie A. Peterlin. Anche a Quiliano e Spotorno si sono registrati spostamenti, rispettivamente dai seggi 1, 2 e 3 a un altro edificio scolastico e dalla scuola primaria a una secondaria. Infine, l’ufficio elettorale comunale di San Biagio della Cima è stato trasferito nell’edificio scolastico di via Don Bosco.

La situazione meteo, quindi, ha avuto un impatto significativo sul processo elettorale, ma gli organizzatori stanno lavorando per garantire che tutte le operazioni di voto si svolgano in sicurezza e senza intoppi. Inoltre, i cittadini sono stati informati sui cambiamenti riguardanti la loro seggi elettorali per assicurare un’adeguata partecipazione al voto in questa importante tornata elettorale.