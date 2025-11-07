Candidati ai Grammy Awards 2026: la lotta dei big della musica

La 68esima edizione dei Grammy Awards si avvicina, con la cerimonia fissata per il primo febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Recentemente sono state svelate le nomination, con Kendrick Lamar in testa con nove candidature, seguito da Lady Gaga, Jack Antonoff e Cirkut con sette, e Bad Bunny, Leon Thomas e Sabrina Carpenter con sei.
Kendrick Lamar ha ora un totale di 66 nomination ai Grammy e 22 vittorie. L’anno scorso ha vinto cinque premi, incluso il disco e la canzone dell’anno per il suo brano “Not Like Us”. Questa edizione segna la sua quinta candidatura come “Album dell’anno” con “GNX”, ma il rapper non ha ancora conquistato questo prestigioso premio.
Lady Gaga ha accumulato 45 nomination nella sua carriera e 14 vittorie. Quest’anno è nuovamente in corsa per tre delle categorie principali: disco e canzone dell’anno per “Abracadabra” e album dell’anno per “MAYHEM”. Anche per Gaga si tratta della quinta nomination in questa categoria senza aver mai vinto. È la prima volta che riceve nomination in tutte e tre le categorie principali dal 2010.
Ecco alcune delle categorie principali con i rispettivi candidati:
Canzone dell’Anno:
- Bad Bunny – DTMF
- Billie Eilish – Wildflower
- Doechii – Anxiety
- Kendrick Lamar & SZA – Luther
- Lady Gaga – Abracadabra
- Sabrina Carpenter – Manchild
Album dell’Anno:
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Kendrick Lamar – GNX
- Lady Gaga – Mayhem
- Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Record dell’Anno:
- Bad Bunny – DTMF
- Kendrick Lamar & SZA – Luther
- Lady Gaga – Abracadabra
- Sabrina Carpenter – Manchild
Miglior Artista Emergente:
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- Leon Thomas
Le nomination coprono una vasta gamma di generi, dimostrando la diversità musicale presente nell’industria.
