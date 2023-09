Candele Set Candela Profumata in Materiale di Vetro, 400 g x 2 Combinazione Perfetta di Lavanda e Fiori D’arancio Messicani, Regali per le Donne, Adatti per Natale, Compleanno, San Valentin

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8 x 8 x 30 cm; 249,48 grammiProduttore ‏ : ‎ Yinuo CandleASIN ‏ : ‎ B0BCV8B74MAggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Candele di Soia Naturali: le candele di soia calmano i nervi e alleviano l’ansia. Realizzata con cera di soia naturale e oli essenziali di alta qualità, questa candela da 250 g è atossica e sicura da bruciare a casa. Mettilo nel tuo bagno, camera da letto, cucina, soggiorno o ufficio e il profumo persistente di questa candela organica rinfrescherà sicuramente il tuo spazio.

Lunga Durata: Ogni candela (2 in totale) è infusa con 250 g di miscela di cera di soia e offre oltre 55 ore di combustione. Lo stoppino in cotone aggiornato brucia più lentamente così puoi goderti le tue candele più a lungo! Dopo aver gustato le candele, puoi riutilizzare i graziosi vasetti come ripostiglio per mantenere libere le tue piccole cose.

Regalo Ideale: Una candela dall’aspetto bello e dall’odore gradevole è un ottimo regalo per coccolare la persona amata. Questa bellissima candela profumata alla cannella da 7 once è il regalo perfetto per mamma, papà, figlia, insegnanti, colleghi, compagni di classe, laurea, casa calda, compleanno e altro ancora.

Uno Stile di Vita: Le candele sono diventate un modo per la maggior parte delle persone di adattarsi al gusto della vita. Le candele profumate possono creare un ambiente rilassante e portare una calda sensazione alla tua famiglia