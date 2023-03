Candele Profumate Set Regalo per Lei, 7 Oz (Confezione da 3) Festival Rilassante Fragranza per la casa Aromaterapia per Donne Anniversario Regalo di Compleanno per Mamma Moglie Amici

Descrizione prodotto

Regali di candele per le donne

Le candele profumate miscelate con il 7% di oli essenziali riempiranno istantaneamente la tua stanza di un piacevole aroma mentre sono accese.

Lo stoppino in cotone senza piombo brucia più lentamente dello stoppino in legno, così puoi goderti la candela più a lungo!

Capacità di 7 once 40 ore di combustione costante mantengono questa intimità nell’aria.

Queste candele saranno un ottimo compagno sia che tu stia praticando yoga, facendo il bagno, scambiando lavoro, facendo massaggi e molto altro.

Il pino piumato bianco crea sensazioni di calore e comfort genuini

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8 x 8 x 30 cm; 1.06 Kg

Produttore ‏ : ‎ Yinuo Candle

ASIN ‏ : ‎ B0BV8XF55Q

Pino Piumato: Il pino piumato bianco genera sensazioni di calore e comfort genuini , La fragranza della candela si diffonde bene ed è costante per tutta la durata della combustione. Preparati a rendere la tua casa squisita!

Candela di Soia Naturale: la candela di soia calma i nervi e allevia l’ansia, questa candela alla salvia da 7 once utilizza cera di soia naturale e oli essenziali di prima qualità, realizzati per essere atossici e sicuri da bruciare in casa. Mostralo nel tuo bagno, camera da letto, cucina, soggiorno o ufficio, il profumo persistente di questa candela organica è destinato a rinfrescare il tuo spazio.

Lunga Durata: Infusa con 7 once di miscela di cera di soia, ogni candela (3 in totale) fornirà oltre 40 ore di combustione. Lo stoppino in cotone aggiornato brucia più lentamente così puoi goderti la tua candela più a lungo! Una volta che hai finito di goderti la candela, puoi riutilizzare il simpatico barattolo come deposito per conservare liberamente i tuoi pezzi casuali.

Regali Ideali: Una candela dall’aspetto gradevole e dall’odore gradevole è un buon regalo per coccolare la persona amata. Questa sublime candela al profumo di cannella da 7 once sarebbe un regalo perfetto per mamma, papà, figlia, insegnante, collega, compagno di classe per la laurea, inaugurazione della casa, compleanni e altro ancora.

Uno Stile di Vita: Per la maggior parte delle persone, le candele sono diventate un modo per modificare il gusto della vita. Le candele profumate possono creare un ambiente rilassante e far sentire la famiglia più calda

