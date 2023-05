Candele Profumate Set di 6 Pezzi in Vetro 3,5 Oz Cera di Soia Profumo di Rosa Teak e Fico per la Casa Aromaterapia per lei, Compleanno Regalo per Mamma o Donna San Valentino Durata Fino a 120 Ore

Descrizione prodotto

Ritorno alla vita accogliente

Ci impegniamo a portare a casa candele profumate di qualità.

Apprezziamo il tempo confortevole e tranquillo trascorso con gli amici o la famiglia al tavolo della riunione. Le nostre candele renderanno preziosi questi momenti.

Cera di soia naturale

Le candele sono fatte di cera di soia naturale e stoppini di cotone, che è più pulita quando brucia e dura più a lungo della normale cera.

Oli essenziali premium

Il preciso contenuto di oli garantisce una fragranza continua e non invadente.

Simpatici vasetti color ambra

I vasetti di ambra sono ben confezionati. Regalo perfetto per compleanni, San Valentino, Natale o semplicemente per dire grazie.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 6 x 6 x 7 cm; 99,22 grammi

Produttore ‏ : ‎ YINUO LIGHT

ASIN ‏ : ‎ B09VNVTDTS

Fragranze ricche e buon odore, ingredienti selezionati e cera di alta qualità garantiscono un’esperienza profumata piacevole e duratura in qualsiasi stanza.

empo di combustione più lungo, il tempo di combustione totale è fino a 120 ore con 6 candele ciascuna da 100 g in totale 600 g.

Lo stoppino in cotone vegano naturale, senza piombo è raddrizzato a mano e centrato per una combustione ottimale.

I barattoli marroni confezionati con scatola regalo, regalo perfetto per compleanni, San Valentino, Natale, Ringraziamento, festa della mamma, donne e uomini, o semplicemente per dire grazie.