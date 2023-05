Candele Profumate Set da 4 Pezzi in Latta Decorativa 500g Cera di Soia per Stanza con Lavanda, Rosmarino e Vaniglia, Bruciare a 120 ore, Regalo per Donna Fidanzata Compleanno o Festa Della Mamma

Descrizione prodotto

Le nostre candele sono fatte di cera di soia naturale. Combinate con fragranze accuratamente coordinate e ingredienti selezionati, le candele creano un’atmosfera meravigliosa, assicurano una fragranza a lunga durata in ogni stanza.

Olio essenziale

L’olio essenziale estratto si fonde con la cera di soia, assicurando una fragranza a lunga durata in ogni stanza.

Cera di soia

Le candele sono fatte di cera di soia, che non produce fumo nero durante l’utilizzo, più sane e pulite.

Stoppino in cotone

Lo stoppino in cotone senza piombo viene raddrizzato a mano e centrato per una combustione ottimale.

Set regalo di candele profumate

Dimensioni della latta: diametro 7,5 cm, altezza 5,3 cm.

Peso cera: 125 g ciascuna lattina, totale 500 g.

Tempo di combustione: da 100 a 200 ore.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,5 x 7,5 x 5,3 cm; 125 grammi

Produttore ‏ : ‎ YINUO LIGHT

ASIN ‏ : ‎ B082V5ZZDD

Numero modello articolo ‏ : ‎ Ca00014eu

Un set soddisfa tutti i tuoi favori per una vita accogliente con un’esperienza profumata piacevole e di lunga durata in ogni stanza, goditi il momento di relax.

Tempo di combustione più lungo, il tempo di combustione totale è fino a 120 ore con 4 candele ciascuna da 125 g di cera di soia in totale 500 g.

Stoppino in cotone, lo stoppino in cotone naturale al 100% senza piombo è raddrizzato a mano e centrato per una combustione ottimale.

Set regalo ideale, aggiorna il pacchetto in una bellissima confezione regalo, non è necessaria alcuna scatola aggiuntiva. Un regalo ideale per massaggi, spa, festa della mamma, compleanno, San Valentino.