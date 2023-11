Candele Profumate Set da 4 Pezzi in Latta 500g Cera di Soia con Fragranza di Fiori Lavanda Fico per la Casa Aromaterapia per lei, Compleanno Regalo per Donna o Fidanzata Festa Della Mamma

Descrizione prodotto

Sessione di aromaterapia comodamente da casa tua

Non sono solo belle candele, ma hanno anche le funzioni, come lenire i nervi, rilassare il corpo, regalarti un dolce sogno e pulire l’aria.Con esso, puoi addormentarti più facilmente e dormire più comodamente.Non è solo una latta da viaggio portatile, ma anche un’aromaterapia yoga da bagno. Adatto per Miss,Signora, Moglie, Festa della mamma, Anniversari, San Valentino, Natale.Un dolce regalo per la tua migliore ragazza.

Candele profumate portatili fatte a mano

Filo di cotone 100% cera di soia naturale e olii essenziali.

Bruciore uniformemente e NESSUN brutto fumo nero.

Non dannoso per il corpo umano e l’ambiente.

Bel contenitore decorativo di latta

Quando la candela è completamente esaurita, è possibile pulire l’interno del contenitore di latta. È nata una nuova mini scatola di immagazzinaggio. È possibile memorizzare piccoli oggetti come auricolari, monete, chiavi, anelli, clip ecc

Rilassati per una buona notte di sonno

La fragranza rilassante di queste candele può aiutare a ottenere un sacco di sonno. Mettili sul tuo tavolo da notte in modo che l’odore morbido e l’illuminazione intima ti mettano nella modalità giusta prima di addormentarti. Si prega di ricordare di soffiarli fuori prima di addormentarsi

Arredamento perfetto per la casa

Ci sono bellissimi motivi classici sul vaso. Dopo aver esaurito le candele, è possibile pulire la cera e usarlo per decorare la vostra casa. Perfetto per tutti i tipi di decorazione della casa

Ene Vantaggi della candela profumata, la nostra candela profumata alla soia ti aiuterà a creare un’atmosfera sensuale in qualsiasi stanza desideri, aiutandoti a rilassarti e rilassarti dopo una dura giornata di lavoro o goderti un appuntamento romantico con il tuo amante! La fragranza di frutta e fiori dolci, rinfresca la tua vida ogni giorno.

Set regalo perfetto per Donna, Le candele profumate non solo possono rilassare la mente e il corpo, ma anche un ottimo aiuto per pulire l’aria e creare atmosfera. La confezione è bellissima, un lussuoso set regalo per donna. Regalo perfetto per la festa della mamma, il compleanno, l’anniversario e qualsiasi altro giorno speciale.

Cera di soia naturale, realizzato in pura cera di soia naturale, filo di cotone e oli essenziali. Brucia uniformemente e non produce fumo nero cattivo. Innocuo per il corpo umano e l’ambiente. La fragranza affascinante ti regalerà una sensazione meravigliosa come Alice nel paese delle meraviglie

Usa occasioni, usa le nostre candele profumate in soggiorno, camera da letto, bagno, ufficio, sala per psicoterapia e altro ancora. Creiamo con cura uno spazio profumato rilassante, romantico ed elegante per te. Adatto come regalo per le donne. Facile per l’uso quotidiano o in occasioni formali.

