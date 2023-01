Candele Profumate Set da 4 in Vetro 200g Cera di Soia Fragranze di Lavanda, Pino Persimmon e Vaniglia per la Casa, Aromaterapia per lei, Regalo di Compleanno per Donna Mamma, Durata Fino a 200 Ore

Descrizione prodotto

Le note fresche e legnose di abete, cedro e pino, ben miscelate con la rilassante lavanda, vi liberano dalla stanchezza della giornata. Ravviva la stagione delle feste e dei regali!

Cachi

Un felice ritorno a casa per le vacanze, con l’aroma festoso di dolci cachi, pesche e bacche, genera sensazioni di autentico calore e comfort.

Cactus & vaniglia

Scintillante. Floreale. Dolce. Con note di petali di cactus scintillanti mescolate a cocco e vaniglia baciati dal sole.

Lunga durata

Le candele sono realizzate con cera di soia naturale, che è più pulita e brucia più a lungo della cera normale, fino a 50 ore per candela. Lo stoppino di cotone non produce fumo nero quando brucia.

4 Fragranze accuratamente coordinate, Lavanda, Pino, Persimmon, Cactu e Vaniglia, per alleviare la stanchezza della giornata e ravvivare la stagione delle feste e dei regali!

Fragranze ricche e buon odore, ingredienti selezionati e cera di alta qualità garantiscono un’esperienza profumata piacevole e duratura in ogni stanza.

Stoppino in cotone, lo stoppino in cotone naturale senza piombo è raddrizzato a mano e centrato per una combustione ottimale.

Il barattolo da 9 x 7,3 x 7,3 cm contiene 200 g di cera di soia premier, il set di 4 candele può bruciare fino a 200 ore con una gradevole fragranza.

Il pacchetto squisito è il regalo ideale per la tua persona speciale per compleanno, Ringraziamento, Natale, San Valentino.

19,99 €