Candele Profumate Set da 4 in Vetro 200g Cera di Soia Fragranze di Lavanda, Gelato alla Vaniglia per la Casa, Aromaterapia per lei, Regalo di Compleanno per Donna Mamma, Durata Fino a 200 Ore

Descrizione prodotto

La nostra storia

Raccogliamo i migliori ingredienti da tutto il mondo. Ispirati dalle essenze degli estratti naturali, i nostri profumieri coordinano con cura queste invitanti fragranze con la cera di soia per ottenere le candele profumate preferite.

Lavanda

Avvolgetevi in un pacifico comfort mentre l’aroma rilassante della lavanda alleggerisce la vostra mente, sollevandovi dalla stanchezza della giornata.

Gelato & vaniglia

Il dolce gelato si unisce all’aroma di vaniglia. Il profumo caldo e ricco genera sensazioni di autentico calore e comfort.

Cactus & vaniglia

Scintillante. Floreale. Dolce. Con note di petali di cactus scintillanti mescolate a cocco e vaniglia baciati dal sole.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 10 x 10 x 8 cm; 1.86 Kg

Produttore ‏ : ‎ Shenzhen Juerui Industrial Co., Ltd.

ASIN ‏ : ‎ B0BNLNZ9SL

Fragranze ricche e buon odore, ingredienti selezionati e cera di alta qualità garantiscono un’esperienza profumata piacevole e duratura in ogni stanza.

Stoppino in cotone, lo stoppino in cotone naturale senza piombo è raddrizzato a mano e centrato per una combustione ottimale.

Il barattolo da 9 x 7,3 x 7,3 cm contiene 200 g di cera di soia premier, il set di 4 candele può bruciare fino a 200 ore con una gradevole fragranza.

Il pacchetto squisito è il regalo ideale per la tua persona speciale per compleanno, Ringraziamento, Natale, San Valentino.

18,99 €