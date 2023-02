Candele Profumate Set da 3 in Vetro 200g Cera di Soia Fragranze di Mela Patchouli Rosa per la Casa, Aromaterapia per lei, Regalo di Compleanno per Donna Mamma, Durata Fino a 135 Ore

Descrizione prodotto

La nostra missione è aiutarti a creare un po’ più di quell’amore con la tua famiglia.

Ci impegniamo a trovare per te un ricordo prezioso, creare un’atmosfera confortevole e rilassante e lasciare ricordi profumati. Le candele profumate creeranno una fragranza evocativa e duratura per la tua casa, rinfrescando ogni spazio.

Cannella e Mela

La mela dolce fresca unisce l’aroma della cannella speziata. Il profumo caldo e ricco e gradevole genera sensazioni di genuino calore e comfort.

Patchouli e Ambra

Gli oli essenziali di patchouli forniscono una sensazione di relax e possono aiutare ad alleviare lo stress o l’ansia. Combinato con l’ambra cannella, il profumo diventa più ricco.

Rosa e Legno di Teak

Accendi la nostra candela profumata alla rosa e al legno di teak, riempi la tua casa con la brillante fragranza floreale e legnosa.

Di lunga durata

Le candele sono fatte di cera di soia naturale, che è più pulita e brucia più a lungo della normale cera, fino a 45 ore per candela. Stoppino in cotone 100% senza piombo, non produce fumo nero durante la combustione.

Candele per aromaterapia per la decorazione domestica, meditazione, bagno, yoga

3 Fragranze accuratamente coordinate, mela e cannella, patchouli e ambra, rosa e legno di teak. Goditi il momento di relax.

Fragranze ricche e buon odore, ingredienti selezionati e cera di alta qualità garantiscono un’esperienza profumata piacevole e duratura in ogni stanza.

Stoppino in cotone, lo stoppino in cotone naturale senza piombo è raddrizzato a mano e centrato per una combustione ottimale.

Il barattolo da 9 x 7,3 x 7,3 cm contiene 200 g di cera di soia premier, il set di 3 candele può bruciare fino a 135 ore con una gradevole fragranza.

Il pacchetto squisito è il regalo ideale per la tua persona speciale per compleanno, Ringraziamento, Natale, San Valentino.