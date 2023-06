Candele Profumate Set 4 Pcs, Candela Profumate anniversario, Regali Natale Donna, Tempo di combustione di 100-120 ore, per Alleviare lo Stress, Aromaterapia, Motivo Natale

Descrizione prodotto

4 diverse fragranze: lavanda, ChristmasCookle, abete balsamico, mela e cannella Notare che:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

2. Tieni sempre d’occhio la candela mentre sta bruciando. NON accenderli MAI vicino a qualcosa che può prendere fuoco.

3. Tenere la candela lontana dal VENTO per un effetto di combustione migliore e uniforme.

4. Posiziona la candela su una superficie resistente al calore.

5. Invece di spegnerlo, si consiglia di utilizzare uno strumento accessorio per candele per spegnere la candela.

Candele profumate a lunga durata

Le nostre candele profumate sono NATURALI e INNOCIVE per le persone e per l’ambiente. Ogni candela pesa 4,4 once e ha un tempo di combustione medio da 25 a 30 ore, che è più lungo di altre.

Regalo di Natale di qualità superiore: questo set di candele profumate è un regalo particolarmente carino per la tua ragazza/moglie/coppia/figlia/madre e nonna. Inoltre, sono adatti anche per uso personale come bagno/spa/yoga/sonno/cena a lume di candela/meditazione ecc.

Materiali di alta qualità

Queste candele profumate sono composte da PURA CERA DI SOIA, 100% COTONE WICKS e OLIO ESSENZIALE altamente raffinato.

FRAGRANZE DALLA NATURA

Il set regalo di Natale con candele profumate contiene 4 THIN – lavanda, ChristmasCookle, abete balsamico, mela e cannella. Lascia che la ricca fragranza renda la tua giornata.

Bellissimo motivo natalizio

Come mostrato nell’immagine, il set di candele profumate è composto da 4 candele in diversi modelli e 1 bella confezione regalo. Modelli unici, decorazione ideale, regalo perfetto!

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 11,9 x 11,9 x 13,9 cm; 700 grammi

Produttore ‏ : ‎ Amorxiao

ASIN ‏ : ‎ B09K7QZ1W6

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Calma e relax: ogni candela profumata ha un tempo di combustione da 25 a 30 ore, fornisce aromaterapia e crea umore, sollievo e relax per te e i tuoi ospiti. Il dolce profumo elimina le sensazioni di irritabilità, nervosismo e stress che aiutano a dormire.

Profumo meraviglioso e aromatico. Le candele accese per aromaterapia aiutano ad alleviare lo stress e creano un’atmosfera piacevole, soprattutto quando si fa un bagno rilassante, nessuna ragazza dirà di no a questo set di candele il giorno di Natale o di compleanno.

Scatola di candele bella e decorativa, spazio per riporre bigiotteria o oggetti artigianali in quanto sono molto decorativi. Questo regalo sarebbe l’ideale per qualsiasi amante delle candele.

Dove usarlo, usa le nostre candele profumate in bagni, camere da letto, uffici, sale di psicoterapia e altro ancora. Creiamo con cura per te uno spazio profumato rilassante, romantico ed elegante.