Candele Profumate Regalo Set per Regalo Donna Compleanno,7 Oz (Confezione da 3) Regali Portatili in Cera di Soia Naturale, Durata 135 ore, per Anniversario, Compleanno, Bagno, Yoga

Descrizione prodotto

Un produttore di candele profumate che si attiene a standard elevati, ha una visione a lungo termine ed è appassionato di fornire ai clienti il ​​regalo perfetto per le candele.

Naturale e sicura, la candela regalo è realizzata al 100% con cera di soia naturale, più naturale, più sana!

Tre fragranze Della Natura

Il rinfrescante profumo verde di Lemon Eucalyptus guarisce la tua anima; il dolce e vibrante litchi di guava migliora l’atmosfera e promuove dolci relazioni; il profumo di cotone crea una sensazione calda e accogliente con un romantico e meraviglioso aroma di marshmallow.

Candela profumata all’eucalipto limone

Candela profumata al litchi di guava

Candela profumata al cotone

Questa sublime candela utilizza la vera cera di soia come base, mescolata con oli profumati per creare una miscela perfetta. Organica e senza paraffina, la candela brucia in modo uniforme senza produrre residui ma puri profumi gettati nell’aria.

Realizzata con i migliori oli essenziali vegetali, questa candela aggiunge l’8% di oli essenziali vegetali per la migliore fragranza. L’aroma è forte ma non opprimente, si diffonde così bene che riempirà la tua stanza in pochi minuti una volta acceso.

Questa confezione da 3 candele da 7 once per 45 ore viene fornita in una bellissima scatola disegnata a mano. Sarà un ottimo regalo per compleanni, anniversari, Natale e altre occasioni per stupire i tuoi amici e la tua famiglia.

【Cera di soia al 100%】 La candela è fatta di pura cera di soia naturale e olio essenziale, che brucia senza fumo nero e ha un aroma uniforme. Gli oli essenziali naturali intensificano l’aroma e permeano ogni angolo della stanza, eliminando gli odori, calmando la mente e il corpo e alleviando lo stress.

【Tempo di combustione più lungo】 3 confezioni da 7 once, ogni confezione può bruciare per 45 ore, gli ingredienti sono sicuri senza sostanze nocive, sicuri per persone e animali domestici. Puoi accenderlo senza preoccupazioni quando studi, mediti, fai il bagno, cene a lume di candela, dormi, ecc. Goditi ogni momento di relax sensoriale con le candele profumate.

【Ampio utilizzo】 Le candele sono confezionate in barattoli con coperchi per garantire la ritenzione dell’aroma. Candele per la casa e l’ufficio. Metti le candele nel tuo giardino, patio, picnic, bagno o riunione di famiglia.

【Regali per donne/uomini】 Le candele sono disponibili in scatole regalo ben confezionate, le nostre candele sono regali ideali per candele di lusso per donne e uomini. Il regalo perfetto per la famiglia e gli amici per Natale, San Valentino, festa della mamma, compleanni e anniversari. Questo è un articolo per la casa che aggiunge davvero gioia.

€20,99