Candele Profumate Regalo Set per Regalo Donna Compleanno, 12 Set Cera di Soia per Candele Aggiungi Oli Essenziali Naturali, per Anniversario Mama Fidanzata, Anniversario Natale

Confezione da 12 candele delle costellazioni

Descrizione prodotto

Questo set di candele adatta 12 elementi di costellazioni, ognuno indica una costellazione zodiacale, un modello e un colore specifici corrispondenti, in totale 12 confezioni di candele messe in una confezione regalo, il che lo rende abbastanza adatto per i regali. Il nostro set regalo di candele è adatto per qualsiasi vacanza o evento speciale, come San Valentino, festa della mamma, Natale e regali di inaugurazione della casa, regali di compleanno per donne, regali di anniversario per coppie, regalo ideale per amiche e amanti delle costellazioni.

Puoi anche usare le nostre candele profumate a 12 costellazioni come bomboniere, bomboniere da damigella d’onore, bomboniere nuziali… è un regalo premuroso per tutti e soddisfa le esigenze e le preferenze di tutti in qualche modo, adatto per preparare regali per un gruppo di persone e nessuna preoccupazione per ottenere nessuno insoddisfatto.

Candele di cera di soia

La soia naturale pura usa pulita e leggera. Inoltre, la cera dura il doppio delle normali candele, accendendo delicatamente il profumo, riempiendo il tuo spazio con un profumo a lunga durata.

Fragranza meravigliosa

12 diverse candele profumate ti offrono un’esperienza di aromaterapia diversa, lascia che i momenti di tranquillità e il godimento della leggera fragranza ti portino in un viaggio di corpo e mente.

Ideale per regali di candele

Confezione regalo squisita, non solo il miglior regalo per donne, famiglia, amici, ma anche la scelta migliore per candele profumate per la casa.

12 candele di costellazione splendidamente confezionate

12 fragranze popolari e favolosi colori a forma di stella sotto la rifrazione della luce

Questo set di candele profumate per donne contiene 12 fragranze, tra cui salvia, lavanda, rosa di sandalo, fico, caffè di Parigi, basilico e agrumi, vaniglia, mela e cannella, pompelmo dolce, eucalipto e menta, biscotto di Natale e geranio. Ottieni 12 fragranze in una sola scatola, puoi usarne di diverse in diversi stati d’animo.

Cera di soia naturale al 100% con l’8% di olio essenziale estratto vegetale

Queste candele includono cera di soia naturale, 2,5 once ciascuna, forniscono un tempo di combustione di 15-20 ore, un set completo di 12 può durare 180-240 ore, le nostre candele sono stoppini in puro cotone, senza fumo, senza piombo, bellissime candele possono essere riciclato o riutilizzato dopo essere stato completamente esaurito. Aria e acqua innocue, adatte anche per famiglie con animali domestici.

19,99 €