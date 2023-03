Candele Profumate Regalo Set per Donne, 12 Pezzi Candele Per Aromaterapia Per La Casa Profumata, Candele In Barattolo Di Cera Di Soia, Regalo per Compleanno Anniversario Festa Della Mamma Yoga/ Bagni

Descrizione prodotto

Confezione da 12 candele Costellazioni

Questo set di candele adatta 12 elementi di Costellazioni, ognuno dei quali indica una contellazione zodiacale, corrispondente modello specifico e colore, in totale 12 candele pacchetto messo in una confezione regalo, che lo rende abbastanza adatto per i regali scopo. Il nostro set di candele è adatto a qualsiasi festa o evento speciale, come San Valentino, Festa della Mamma, Natale e regali di inaugurazione della casa, regali di compleanno per le donne, regali di anniversario per le coppie, regalo ideale per le amiche e gli amanti delle costellazioni.

È anche possibile utilizzare le nostre 12 candele profumate costellazioni come bomboniere per feste, bomboniere per damigelle d’onore, bomboniere per matrimoni… è un regalo premuroso per tutti e corrisponde alle esigenze di tutti e preferisce in qualche modo, adatto per la preparazione di regali per gruppo di persone e nessuna preoccupazione di ottenere qualcuno insoddisfatto.

12 fragranze popolari e favolosi colori stellari sotto la rifrazione della luce

Questo set di candele profumate per donne contiene 12 fragranze, tra cui salvia, lavanda, rosa sanda, fico, caffè di Parigi, limone, basilico e agrumi, vaniglia, mela e cannella, pompelmo dolce, eucalipto e menta, biscotto di Natale e geranio. Riceverete 12 fragranze in una sola confezione e potrete utilizzarne di diverse a seconda dello stato d’animo.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 23.9 x 15.9 x 11 cm; 70 grammi

Produttore ‏ : ‎ TOFU

ASIN ‏ : ‎ B0B11PSFKB

【Regali perfetti per le donne e gli amanti delle costellazioni】12 candele profumate di costellazioni con una bella confezione regalo, regali perfetti di candele per le donne è adatto per qualsiasi vacanza o evento speciale, come il regalo di San Valentino per lei, il regalo per la festa della mamma, i regali di compleanno per le donne, il regalo di anniversario, il regalo ideale per le bomboniere di partito o di matrimonio / bomboniere per damigelle.

【12 Pack Candele Regali per le Donne】Ogni barattolo contiene una candela di fragranza, tra cui salvia, lavanda, rosa sandawood, fico, caffè a Parigi, limone basilico & agrumi, vaniglia, mela cannella, pompelmo dolce, eucalipto & menta, biscotto di Natale, geranio.

【Candele profumate per la casa】 Realizzate con oli essenziali vegetali e soia naturale, i nostri set regalo di candele profumate hanno molti vantaggi, come la combustione di lunga durata, la purificazione dell’aria, la creazione di una buona atmosfera, il riscaldamento della casa e altro ancora. Il set da 12 confezioni per la casa può durare fino a 240 ore, il che lo rende più adatto ai regali o all’uso domestico rispetto ad altre confezioni.

【Candela per l’aromaterapia】Grazie agli oli essenziali estratti dalle piante, il set di candele per aromaterapia ha il vantaggio di calmare i nervi, alleviare l’ansia, lenire il corpo, ecc. È molto adatto per l’insonnia, la spa, la meditazione, l’aromaterapia, ecc.

【Candele a barattolo Constellation portatili e squisite】Ogni candela profumata ha un barattolo con uno dei 12 motivi delle Costellazioni, adatto per decorare la casa o per riporre piccoli oggetti dopo l’uso. Ad esempio, per riporre orecchini di gioielli o come vasi di fiori decorativi.