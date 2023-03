Candele profumate Regalo per le donne, 8 Pack Stress Relief Candele Regali Aromaterapia Candele Regali 2.5 oz Uso per Bagno, Yoga, Sonno, Regali romantici per le donne

Descrizione prodotto

Decora la tua vita

Dopo che la candela è stata completamente utilizzata, questi barattoli carini possono essere utilizzati per decorare una stanza, riporre piccoli oggetti o come vasi.

Candele di soia

Realizzato in cera di soia, candela profumata senza fumo, tempo di utilizzo duraturo assicura che si gode la fragranza dolce più a lungo.

Atmosfera romantica

Rilassa corpo e mente, crea un’atmosfera romantica e rendi la tua vita più calda.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 6.4 x 0.03 x 4.19 cm; 70.87 grammi

Produttore ‏ : ‎ WuNa

ASIN ‏ : ‎ B091TW4CNH

【8 fragranze per alleviare】 lo stress, tra cui lavanda, Bluebell, primavera, vaniglia, gelsomino, gardenia, fiore di ciliegio di peonia, salvia di legno e sale marino. (Puoi guardare il fondo del barattolo per scoprire il profumo della candela)

【Squisita e decorativa】Ogni candela profumata ha un vaso con squisiti motivi artistici che possono decorare la vostra casa. Accendere le candele, la luce e la fragranza sprigionate creano una confortevole atmosfera romantica. Perfetto per cene, yoga, sonno e massaggi, è il miglior regalo per le donne.

【Tempo di lunga durata】Ogni candela profumata è di 2,5 oz, lunga durata 15 a 20 ore di tempo. La dimensione di ogni candela è 1,65 pollici di altezza e 2,52 pollici di larghezza, e il mini barattolo è portatile.

【Candele naturali di cera di soia】Realizzato in cera di soia e nucleo di cotone senza fibra di piombo, sicuro e rispettoso dell’ambiente, innocuo per il corpo e non produrrà fumo nero una volta acceso. È possibile utilizzare profumi diversi in base ai diversi stati d’animo, è il miglior regalo per la mamma.

【Romantico set regalo】di candela profumata con bella confezione è il regalo perfetto della festa della mamma. È il regalo perfetto per la tua famiglia, amici, insegnanti e chiunque ami in qualsiasi festival.

17,99 €