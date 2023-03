Candele Profumate Regalo, 4*5.65oz Set Candeled Candele Regalo Set Brucia per 120 ore Originali Donna Candele Natale Regali Per Le Donne Adatto Donne Yoga Valentino Anniversario Compleanno Festival

Descrizione prodotto

Quale modo migliore per portare calore nella tua casa che con una candela profumata?

Sia che tu stia pensando in anticipo a fragranze accoglienti, cercando un regalo per un amante votivo, coccolando tua madre con un po’ di aromaterapia o sperando di trovare una fragranza che ti aiuti a rilassarti dopo una lunga giornata, tornando a casa con una rilassante candela profumata rende tutto più luminoso.

Peso: 5,65 Oz/barattolo, Set di 4 barattoli.

Tempo di combustione: 120 ore.

Cera: cera di soia premium che offre un’ustione pulita e coerente.

Profumo: ingredienti di alta qualità con oli essenziali naturali creano profumi caratteristici e realistici.

Stoppino: senza piombo, fibre naturali al 100% e raddrizzato a mano per garantire che sia centrato per la migliore bruciatura possibile.

Design e fatto a mano

Ciascuno dei nostri pacchetti di barattoli e candele è stato progettato dai nostri designer. Ogni disegno si riferisce alla storia o al profumo della candela.

Tutte le nostre candele nel mio negozio sono realizzate a mano da noi, utilizzando le tradizionali tecniche di fabbricazione delle candele. Ciò ci consente di controllarne la qualità e assicurarci che la tua candela bruci magnificamente.

Nucleo di cera di soia e cotone senza piombo

Realizzato in cera di soia e nucleo in cotone senza piombo, protezione ambientale naturale.

Uso versatile

Un’ottima scelta per candele yoga, bagni, appuntamenti.

Vaso multifunzionale

Quando la candela è esaurita, puoi usare questo barattolo come barattolo o vaso per gioielli.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 18.3 x 18.3 x 6.7 cm; 124.74 grammi

Produttore ‏ : ‎ BlissTrip

ASIN ‏ : ‎ B09DSQSY99

Numero modello articolo ‏ : ‎ Ca00001AL

【4 Candele Profumate】: il set candeled profumate include 4 fragranze: Lavanda/primavera/limone/fico. L’aroma è ottenuto attraverso l’uso di spezie e olii essenziali, crea un’atmosfera romantica e confortevole.

【Migliore Scelta del Set Regalo】: Il set candeled viene fornito ben confezionato e incartato in regalo, perfetto regalo per Natale, compleanno, anniversario o festa della mamma. Il candele regalo aroma forte e accattivante e l’aspetto regale saranno la ragione del sorriso sul viso di tua madre, padre, amante, moglie, sorella, fratello, amici ecc.

【Cera di soia naturale】: Set candele profumate regalo ealizzato in pura cera di soia naturale, filo di cotone e oli essenziali. Brucia uniformemente e non produce fumo nero cattivo. La fragranza affascinante ti regalerà una sensazione meravigliosa come Alice nel paese delle meraviglie.

【Usa occasioni】: usa le nostre set candeled in soggiorno, camera da letto, bagno, ufficio, sala per psicoterapia e altro ancora. Creiamo con cura uno spazio profumato rilassante, romantico ed elegante per te. Adatto come regalo per le donne. Facile per l’uso quotidiano o in occasioni formali.

【Vantaggi della candela profumata】: la nostra candela profumata candele regalo alla soia ti aiuterà a creare un’atmosfera sensuale in qualsiasi stanza desideri, aiutandoti a rilassarti e rilassarti dopo una dura giornata di lavoro o goderti un appuntamento romantico con il tuo amante! La fragranza di frutta e fiori dolci, rinfresca la tua vida ogni giorno.