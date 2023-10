Candele Profumate Regalo, 12Pcs 2.5Oz Primevolve Set Regalo Candela Profumata Regalo, 100% Natural Soy Wax, Regalo Donna Compleanno, Regalo Amica, Idee Regalo Donna, Set Candele Profumate

Dal marchio

Primevolve crede davvero che tutti meritino una vita migliore. Ci sforziamo di servire ogni singolo essere umano offrendo una gamma di articoli per la casa economici che sono alla moda ma funzionali.

Come nuovo marchio fondato nel 2020, non fermiamo mai il ritmo del miglioramento del prodotto per migliorare la tua vita quotidiana e l’esperienza di intrattenimento.

💗【12 Profumi Diversi per Scene Diverse】 Questo set di Candele Profumate Regalo contiene 12 diversi tipi di profumo: bergamotto, primavera, rosa, sale marino, rosmarino, campanula selvatica, gelsomino, menta, vaniglia, fragola, limone, lavanda. Ideale per yoga, bagno, meditazione, feste, matrimoni, riunioni, ufficio, viaggi, ecc. Puoi scegliere una fragranza adatta per alleviare lo stress e rilassare il tuo corpo.

💗【Cera di Soia Naturale al 100% Ecologica】 Questo Candela Profumata Regalo è realizzato con cera di soia naturale ed ecologica, 7% di oli essenziali e stoppini di cotone senza piombo. Le candele bruciano in modo più pulito e uniforme senza fumo nero, il che è più salutare da usare.

💗【Combustione Completa di Lunga Durata】 Tempo di combustione della candela di cera di soia da 2,5 once: 12-15 ore/latta. Questo set di Candele Profumate 12 diverse fragranze dolci e morbide, creando un’atmosfera piacevole, calmando la mente e il corpo, lavando via tutto lo stress e la stanchezza dopo un’intera giornata di lavoro.

💗【Latta Riutilizzabile Portatile】 La latta splendidamente modellata può essere riutilizzata come decorazione della casa. Inoltre, puoi portare questi barattoli da viaggio portatili per riporre piccoli oggetti, gioielli o come piccoli vasi per piante. Il nostro set regalo di candele per le donne non solo lascerà che la fragranza rilassi il tuo corpo e il tuo spirito, ma lascerà anche che i bellissimi motivi decorino la tua vita.