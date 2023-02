Candele Profumate Grandi, Candela in Legno Di Teak, 440g Candele in Vasetto da Che Brucia Fino a 105h, Regalo Uomo Candela Profumata, Compleannoregalo Amica Per la casa, l’ufficio, Regalo di Natale

Candela Profumata Teakwood

Descrizione prodotto

Tempo di combustione: circa 100-105 ore.Le candele di soia calmano i nervi e alleviano l’ansia.Materiale pregiato: Stoppino di cotone senza piombo e 8% di oli pregiati.Più duratura: le candele di cera di soia normalmente bruciano ~ 30% più lentamente delle candele di paraffina.

CANDELE PROFUMATE PER LA CASA!

Legno di teak

Peso: 879gDimensione: 11.5X10X9.1cmDimensione della scatola regalo: 15X14X13cm

La candela contiene un profumo premium di teak e tabacco che è ottimo per promuovere il sonno e alleviare l’ansia, e contribuire ad alleviare il dolore alla testa. Le candele hanno una fragranza più duratura e una migliore capacità di diffusione, l’utilizzo di questa candela in casa può farvi sentire così rilassati.

IL VASO D’AMBRA PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN MOLTI MODI!

🎁【Candela in Legno di Teak per Uomo】Profumi freschi e caldi di legno, mescolati con una varietà di spezie lussuose, come se si viaggiasse in profondità nella foresta assolata. Mette in risalto l’audacia, determinazione e l’audacia della mascolinità.

🎁【Lungo Tempo di Combustione】440g Candele in Vasetto, può bruciare 100-105h, il tempo di combustione della candela è del 30%-50% più lungo rispetto ad altre cere. Lo stoppino in cotone 100% senza piombo è raddrizzato a mano e centrato per bruciare in modo ottimale.

🎁【Ingredienti di Qualità】Le nostre Candele in Vasetto per la casa sono vegane, 100% soia naturale, e prive di tossine, paraffina, crudeltà e residui nocivi. Contenuto 8% di olio essenziale vegetale puro. La candela brucia in modo più pulito, senza fumo.

🎁【Regalo Uomo】Le candela profumata sono regali ideali per fidanzati, amici, marito, uomo per compleanni, matrimoni. Aiutano a rilassarsi, perfetti per promuovere il sonno e alleviare l’ansia, la depressione e lo stress,

🎁【Ampiamente Utilizzato】Le candele profumate vengono fornite in un barattolo di vetro con un coperchio per garantire la conservazione del profumo. Candele per casa e ufficio. Collocate le candele in giardino, nel patio, in bagno o in una riunione di famiglia.