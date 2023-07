Candele Profumate Grandi, 440g Candele natalizie Mandorl e Abete, Candele in Vasetto, Candela di Soia Naturale da Che Brucia Fino a 105h, Regalo Uomo, Regalo Donna, Festa Della Mamma

CANDELE PROFUMATE PER LA CASA – 440g Candele Mandorl e Abete

Descrizione prodotto

Tempo di combustione: circa 100-105 ore.Le candele di soia calmano i nervi e alleviano l’ansia.Materiale pregiato: Stoppino di cotone senza piombo e 8% di oli pregiati.Maggiore durata: le candele di cera di soia bruciano normalmente circa il 30% in meno rispetto alle candele di paraffina.

Candele Mandorl e Abete

Peso: 440gDimensioni: 11,5X10X9,1cmDimensione della confezione regalo: 15X14X13cm

La candela contiene un pregiato profumo di patchouli e muschio, ottimo per favorire il sonno, alleviare l’ansia e contribuire ad alleviare il mal di testa. La candela ha una fragranza più duratura e una migliore capacità di diffusione, e l’utilizzo di questa candela in casa può farvi sentire così rilassati.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 11 x 11 x 10 cm; 1,89 Kg

Produttore ‏ : ‎ YINUO LIGHT

ASIN ‏ : ‎ B09TP6GKC9

🎁 【Tempo di Combustione Lungo】Candele in vasetto 440g, può bruciare 105h, il tempo di combustione della del 30%-50% più lungo rispetto ad altre cere. 100% Lo stoppino di cotone senza piombo è raddrizzato a mano e centrato

🎁 【Ingredienti di Qualità】 La candela profumata profumata realizzata con cera di soia naturale al 100%, con un contenuto di oli essenziali vegetali puri dell’8%, che non contiene sostanze nocive.

🎁 【Idee Regalo Uomo/Donna】 Candele profumate sono regali ideali per fidanzati, fidanzate, amici, mogli, famiglia, per natale, compleanni, san valentino, anniversari, matrimoni, qualsiasi regalo unico per le vacanze.

🎁 【Ampiamente Utilizzata】Le candele sono contenute in un barattolo di vetro con coperchio per garantire la conservazione del profumo e si adattano perfettamente all’arredamento della stanza. Posizionare le candele all’interno o all’esterno del giardino, del patio, del picnic, de