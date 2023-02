Candele Profumate Confezione da 9 Regalo Set per Donne Candele di Soia per la Casa Profumata Regalo per Lei Compleanno Anniversario Festa Della Mamma Aromaterapia Yoga Bagno Spa Fino a 180 Ore

Descrizione prodotto

Goditi la vita

Il set regalo di candele viene fornito con una squisita confezione regalo, è il regalo perfetto, adatto per qualsiasi vacanza o evento speciale.Il set di candele contiene 9 candele profumate con diverse fragranze.Latta da viaggio portatile, scatole con motivi individuali possono essere utilizzate per salvare piccoli oggetti che ti piacciono.Dimensioni confezione regalo: 2,20 x 9,25 x 8,86 polliciDimensioni del contenitore di latta: 2,5 pollici di diametro x 1,65 pollici di altezzaPeso netto: 2,5 once per candeleTempo di durata: 120 ore

9 Fragranza

Cera di soia

Decorazione per la casa

Per una buona notte di sonno

SPA Aromaterapia

Rilassarsi a casa

Il set regalo perfetto, le candele profumate non solo possono rilassare corpo e spirito, ma anche essere un buon aiuto per pulire l’aria e creare un’atmosfera La scatola di imballaggio è molto bella, è una lussuosa confezione regalo per le donne. Il regalo perfetto per la festa della mamma, il compleanno, l’anniversario e qualsiasi altro giorno speciale.

Candele profumate Gift Set contiene 9 profumi English Toffee, Cranberry Clove, Lavanda, Lemon Verbena e Agrumi, Teak e Tabacco, Zafferano e Legno di Sandalo, Fico e Abete, Winter Moss Mahogany, Vanilla Ice Cream.

Con i vantaggi delle candele profumate, le nostre candele profumate di soia vi aiuteranno a creare un’atmosfera sensuale in ogni stanza dopo una faticosa giornata di lavoro o a godervi un appuntamento romantico con il vostro amante. Il dolce profumo fruttato e floreale vi rinfresca ogni giorno.

Cera di soia, realizzata in cera di soia e fili di cotone. L’incantevole profumo vi regalerà una meravigliosa sensazione come Alice nel Paese delle Meraviglie.

Usa le nostre candele profumate in soggiorno, camera da letto, bagno, ufficio, sala psicoterapia e altri luoghi. Creiamo per voi un profumo calmante, romantico ed elegante. È un regalo perfetto per le donne. Facile da usare quotidianamente o per occasioni formali.