Candele Profumate Confezione da 12 Regalo Set per Donne Candele di Soia per la Casa Profumata Regalo per Lei Compleanno Anniversario Aromaterapia Yoga Bagno Fino a 240 Ore

Descrizione prodotto

Rilassa il tuo corpo, ti senti come in un prato fiorito ~

Regali per le donne, il fantastico set di candele

Ci sforziamo di fornire la perfetta esperienza di candele profumate per ogni cliente e facciamo del nostro meglio per creare un’atmosfera di immersione in un giardino profumato per te.

Questo set regalo di candele profumate da 12 confezioni ti offre una meravigliosa esperienza di immersione in sapori diversi. Condividi questa esperienza calda e piacevole con la tua famiglia o i tuoi amici, incontra e goditi il ​​momento con questo set di candele.

Dimensioni del prodotto: 23x15x11 cm Peso totale: 1230g1230g Numero: 12 pezzi Tempo di combustione singola: 15-20 ore Tempo di combustione totale: 180-240 ore

Candele profumate – candela di cera di soia

Gli straordinari ingredienti presentano questa opera d’arte di fascia alta. Le candele di soia di alta qualità promettono un’esperienza meravigliosa di lunga durata.

Candele profumate – 8% di olio premium naturale

Gli oli essenziali naturali rendono questo set di candele la fragranza più pura e naturale per la casa, tra cui lavanda, vaniglia, caffè, limone, fresia, gelsomino, ecc.

Porta il profumo con te

Set di 12 candele in confezione regalo per donne di età compresa tra 25 e 60 anni. Condividi questo set regalo di candele con gli amici e crea insieme momenti indimenticabili.

Candele profumate 12 profumazioni in 3 tipologie

Serie di fiori: primavera // gardenia // lavanda // fresia // gelsominoSerie fruttata: limone // fichi // mirtillo rossoNote speziate : Tabacco e Teak // Rosmarino // Paris Cafe // Vaniglia francese

YINUO LIGHT Confezione regalo 12 candele profumate

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 4,3 x 4,3 x 6,3 cm; 86 grammi

Produttore ‏ : ‎ YINUO LIGHT

ASIN ‏ : ‎ B09992G16H

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

12 Fragranze Popolari: La confezione regalo di candele profumate include 12 fragranze: Primavera, Limone, Gardenia, Lavanda, Café de Paris, Fico, Rosmarino, Tabacco e Teak, Fresia, Vaniglia francese, Gelsomino, Mirtillo rosso. Ogni candela emana un profumo unico che ti farà sentire rilassato e felice.

Con i vantaggi delle candele profumate, le nostre candele profumate di soia vi aiuteranno a creare un’atmosfera sensuale in ogni stanza dopo una faticosa giornata di lavoro o a godervi un appuntamento romantico con il vostro amante. Il dolce profumo fruttato e floreale vi rinfresca ogni giorno.

Cera di soia, realizzata in cera di soia e fili di cotone. L’incantevole profumo vi regalerà una meravigliosa sensazione come Alice nel Paese delle Meraviglie.

Usa le nostre candele profumate in soggiorno, camera da letto, bagno, ufficio, sala psicoterapia e altri luoghi. Creiamo per voi un profumo calmante, romantico ed elegante. È un regalo perfetto per le donne. Facile da usare quotidianamente o per occasioni formali.

